CPI: Ζημιές €459 χιλ. στο εξάμηνο

Η CPIπαρουσίασε μείωση 7,3% στα έσοδα της Οικονομικής χρονιάς που έκλεισε στις 30 Ιουνίου 2025, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 18,8 εκ. ευρώ έναντι 20,28 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Σημαντική η αύξηση της συμμετοχής των υπηρεσιών στα έσοδα από το 24% στο 27%.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (Adjusted EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 365 χιλ. ευρώ. Η μείωση του EBITDA ήρθε ως αποτέλεσμα της απόκλισης των πωλήσεων λόγω αναβολής ή μετάθεσης έργων στον Ιδιωτικό και στον Δημόσιο τομέα και λόγω της αύξησης του κόστους λόγω κινητικότητας του έμψυχου δυναμικού της εταιρείας.

Η τελική κερδοφορία της εταιρείας ήταν αρνητική, με τις ζημιές μετά από φόρους να ανέρχονται σε 459 χιλ. ευρώ, έναντι κερδών 62 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της CPI Άρης Παπαθάνος, ανέφερε: «Η προηγούμενη οικονομική χρονιά ήταν μια δύσκολη χρονιά από άποψη αποτελεσμάτων και εταιρικού μετασχηματισμού. Παρατηρήθηκε καθίζηση στην αγορά εξοπλισμού ιδιαίτερα το 1ο ημερολογιακό εξάμηνο του 2025. Παράλληλα πάνω από το 50% των ζημιών της χρήσης προέρχεται από την αναδιάρθρωση που πραγματοποιήσαμε στο Εμπορικό Τμήμα και στο τμήμα Supply Chain. Τέλος, αναπληρώνουμε σε σημαντικό βαθμό με καινούριες πωλήσεις την μείωση των αναλωσίμων εκτυπωτικών μηχανών μειώνοντας έτσι σε μεγάλο βαθμό και την εξάρτησή μας από αυτά. Την ίδια στιγμή αυξάνουμε το ποσοστό των υπηρεσιών στα έσοδά μας. Την φετινή χρονιά έχουμε κάνει την απαραίτητη αναδιάρθρωση για να επιστρέψουμε σε κερδοφορία και πιστεύουμε πως οι νέες συνεργασίες που ξεκίνησαν την άνοιξη του 2025, η επένδυση στην κατεύθυνση των υπηρεσιών και τα αποτελέσματα της αναδιάρθρωσης θα αρχίσουν να φαίνονται στην διάρκεια της φετινής οικονομικής χρήσης».

Η CPI δραστηριοποιείται στον χώρο της πληροφορικής για πάνω από 30 χρόνια, κατέχοντας ηγετική θέση ως διανομέας τεχνολογικών προϊόντων, λύσεων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. Διαθέτει ένα εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο με λύσεις Εκτύπωσης, Σάρωσης, POS, Προβολής, IP Surveillance, Data Storage, Auto-ID, Smart Lighting και Unified Communications. Παράλληλα, παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης εκτυπώσεων, ψηφιοποίησης και τεχνικής υποστήριξης, εξυπηρετώντας μεγάλους ελληνικούς και διεθνείς οργανισμούς στο πλαίσιο SLA ή έργων κατά παραγγελία.