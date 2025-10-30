druckfarben:-Εγκαινίασε-νέο-εργοστάσιο-στη-Χαλκίδα

Η τελετή πραγματοποιήθηκε παρουσία περίπου 200 προσκεκλημένων, μεταξύ των οποίων στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, συνεργάτες και εργαζόμενοι του Ομίλου.

Ο όμιλος Druckfarben πραγματοποίησε την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025 τον αγιασμό των νέων εγκαταστάσεων του εργοστασίου του στη Χαλκίδα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η τελετή πραγματοποιήθηκε παρουσία περίπου 200 προσκεκλημένων, μεταξύ των οποίων στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, συνεργάτες και εργαζόμενοι του Ομίλου. Τον αγιασμό τέλεσε ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Πορφύριος, επιβεβαιώνοντας τον διαχρονικό δεσμό της εταιρείας με την τοπική κοινωνία της Εύβοιας.

Η λειτουργία του νέου εργοστασίου σηματοδοτεί την ολοκλήρωση ενός σημαντικού επενδυτικού σχεδίου, στο πλαίσιο του ευρύτερου μετασχηματισμού του Ομίλου, και εντάσσεται στη στρατηγική του για τεχνολογική υπεροχή, παραγωγική αυτονομία και βιώσιμη ανάπτυξη.

Το νέο βιομηχανικό συγκρότημα διαθέτει:

• Εκσυγχρονισμένες παραγωγικές εγκαταστάσεις, σχεδιασμένες με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας, τη μείωση του κόστους και τη βελτιστοποίηση των λειτουργιών.

• Μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, μέσω προηγμένων τεχνολογιών που περιορίζουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

• Πλήρη ψηφιοποίηση των διαδικασιών παραγωγής και ελέγχου ποιότητας, για ενίσχυση της ιχνηλασιμότητας και της ταχύτητας λήψης αποφάσεων.

• Φωτοβολταϊκό σύστημα υψηλής απόδοσης, που καλύπτει πλέον του 60% των συνολικών ενεργειακών αναγκών του εργοστασίου.

• Ενισχυμένο και αναβαθμισμένο Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D), για τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων με έμφαση στη βιωσιμότητα.

• Εξειδικευμένες γραμμές παραγωγής μελανιών νέας γενιάς, φιλικών προς το περιβάλλον, κατάλληλων για μονοϋλικά (mono-material) υποστρώματα και απαλλαγμένων από νιτροκυτταρίνη (NC-free), συμβάλλοντας ενεργά σε λύσεις συσκευασίας που εντάσσονται στο μοντέλο της κυκλικής οικονομίας.

Οι νέες υποδομές ενισχύουν σημαντικά την εξαγωγική δυναμική του Ομίλου, η οποία ήδη αντιπροσωπεύει πάνω από το 40% του κύκλου εργασιών, διευρύνοντας περαιτέρω την παρουσία του σε αγορές της Ευρώπης, της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, κ. Γιώργος Καραβασίλης, δήλωσε σχετικά:

«Ο αγιασμός του νέου μας εργοστασίου στη Χαλκίδα αποτελεί ένα ουσιαστικό ορόσημο για την πορεία και το όραμα της εταιρείας. Με ιδιαίτερη συγκίνηση εγκαινιάζουμε έναν χώρο που ενσαρκώνει τις αξίες μας: την καινοτομία, τη βιωσιμότητα, την ποιότητα και την παραγωγικότητα. Ευχαριστούμε θερμά τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη για την ευλογία του και την τοπική κοινωνία για τη θερμή της υποδοχή.»

Το νέο εργοστάσιο αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας με αύξηση της απασχόλησης άνω του 10% την τελευταία τριετία και της ενδυνάμωσης της εγχώριας παραγωγικής βάσης, εδραιώνοντας τον Όμιλο DRUCKFARBEN ως πυλώνα εξωστρεφούς και υπεύθυνης βιομηχανικής ανάπτυξης.