Eurobank: Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη €1,06 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο

Θετικές ήταν οι επιδόσεις της Eurobank Holdings το εννεάμηνο 2025, όπως προκύπτει από την ανακοίνωση της συστημικής τράπεζας την Πέμπτη (30/10).

Αναλυτικότερα:

▪ Tα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 4,0% σε €1.902εκ. Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου υποχώρησε κατά 32 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση σε 2,49%, αντικατοπτρίζοντας την μείωση των επιτοκίων από την ΕΚΤ (το μέσο επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων της ΕΚΤ μειώθηκε σε 235 μονάδες βάσης το εννεάμηνο 2025, έναντι με 389 μονάδες βάσης το εννεάμηνο 2024).

▪ Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 23,7% έναντι του εννεαμήνου 2024 και ανήλθαν σε €557εκ., κυρίως λόγω των εσόδων από τις εργασίες του Δικτύου και της Διαχείρισης Περιουσίας και των εσόδων από ασφαλιστικές δραστηριότητες μετά την απόκτηση της CNP Cyprus Insurance τον Απρίλιο 2025, και αντιστοιχούσαν σε 73 μονάδες βάσης επί του συνολικού ενεργητικού.

▪ Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, ταοργανικά έσοδα αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 7,9% σε €2.459εκ. και τα συνολικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 6,6% έναντι του εννεαμήνου 2024 σε €2.506εκ.

▪ Οι λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 6,9% στην Ελλάδα και 23,3% σε επίπεδο Ομίλου (ή 6,0% εξαιρουμένης της Ελληνικής Τράπεζας) στα €930εκ. Οι δείκτες κόστους – οργανικών εσόδων και κόστους – συνολικών εσόδων διαμορφώθηκαν σε 37,8% και 37,1% αντίστοιχα το εννεάμηνο 2025.

▪ Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 0,2% σε €1.529εκ, ενώ τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων μειώθηκαν έναντιτου εννεαμήνου 2024 κατά 1,4%σε €1.575εκ.

▪ Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων αυξήθηκαν έναντι του εννεαμήνου 2024 κατά 3,7% σε €237εκ. και αντιστοιχούσαν σε 61μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων.

▪ Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα οργανικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων μειώθηκαν σε ετήσια βάση κατά 0,4% σε €1.292εκ.

▪ Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €1.058εκ., μειωμένα κατά 7,6% σε ετήσια βάση. Τα συνολικά καθαρά κέρδη μειώθηκαν κατά 9,0% έναντι του εννεαμήνου 2024 σε €1.033εκ. και συμπεριλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το κόστος εθελούσιας εξόδου ύψους €26εκ. στην Ελληνική Τράπεζα, την αρνητική υπεραξία ύψους €58εκ. από την εξαγορά της CNP Cyprus Insurance και εισφορά σε κυβερνητικά έργα ύψους €19εκ. Τα κέρδη ανά μετοχή και η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκαν σε €0,28και 16,2% αντίστοιχα.

▪ Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό ήταν κερδοφόρες, με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να ενισχύονται σε ετήσια βάση κατά 11,8% σε €557εκ. το εννεάμηνο 2025 και να συνεισφέρουν 52,7% στη κερδοφορία του Ομίλου. Ειδικότερα, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ενισχύθηκαν στην Κύπρο κατά 10,3% έναντι του εννεαμήνου 2024 σε €370εκ. και στη Βουλγαρία αυξήθηκαν κατά 8,7% σε ετήσια βάση σε €167κ.

▪ Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) διαμορφώθηκε σε 2,8% και η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις σε 94,0%στις 30 Σεπτεμβρίου 2025.

▪ Η κεφαλαιακή επάρκεια διατηρήθηκε σε ισχυρά επίπεδα, με τον δείκτη συνολικής επάρκειας (CAD) και τον δείκτη κοινών μετοχών CET1 να διαμορφώνονται σε 18,9%2 και 15,5%2 αντίστοιχα.

▪ Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή ανήλθαν σε €2,46, αυξημένα κατά 6,5% to εννεάμηνο 2025 (λαμβάνοντας υπόψη την πληρωμή μερίσματος για το 2024).

▪ To σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκε σε €103,0δις, εκ των οποίων €59,2δις στην Ελλάδα, €28,1δις στην Κύπρο και €12,7δις στη Βουλγαρία.

▪ Τα δάνεια ενισχύθηκαν οργανικά κατά €3,3δις το εννεάμηνο 2025, εκ. των οποίων €2,0δις στην Ελλάδα και €1,2δις στο εξωτερικό. Τα συνολικά υπόλοιπα χορηγήσεων (προ προβλέψεων) διαμορφώθηκαν σε €54,3δις στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, εκ των οποίων €36,0δις στην Ελλάδα, €8,6δις στην Κύπρο και €8,7δις στη Βουλγαρία. Σε επίπεδο Ομίλου, τα επιχειρηματικά δάνεια ανήλθαν σε €32,6δις τα στεγαστικά σε €12,9δις και τα καταναλωτικά σε €4,8δις.

▪ Οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν κατά €0,9δις το Γ΄ Τρίμηνο 2025, μετά από μείωση ύψους €0,5δις το Α΄ Εξάμηνο 2025. Τα συνολικά υπόλοιπα καταθέσεων διαμορφώθηκαν σε €79,0δις στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, εκ των οποίων €43,4δις στην Ελλάδα, €23,3δις στην Κύπρο και €9,7δις στη Βουλγαρία. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 66,9% και ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας σε 180,4% στις 30 Σεπτεμβρίου 2025.

▪ Τα υπό διαχείριση αμοιβαία κεφάλαια πελατών αυξήθηκαν κατά 32% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε €9,3δις στις 30 Σεπτεμβρίου 2025. Το ενεργητικό και παθητικό των private banking πελατών ενισχύθηκε κατά 10% σε ετήσια βάση και ανήλθε σε €14,0δις στις 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Ορολογία – Ορισμός Εναλλακτικών Δεικτών Μέτρησης της Απόδοσης (ΕΔΜΑ) και λοιπών χρηματοοικονομικών δεικτών

▪ Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων: Ο λόγος των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών προς την ΕνσώματηΛογιστική Αξία (Tangible Book Value).

▪ Βασικά Κέρδη ανά μετοχή (Basic Earnings per share – EPS): Ο λόγος των καθαρών κερδών που αναλογούν στους κατόχους κοινών μετοχών προς το μέσο σταθμισμένο αριθμό κοινών μετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της περιόδου, εξαιρώντας το μέσο αριθμό ιδίων μετοχών κατά τη διάρκεια της περιόδου.

▪ Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις: Ο λόγος των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες που επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος (amortised cost) προς τις υποχρεώσεις προς πελάτες στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου.

▪ Δείκτης Εσόδων από αμοιβές και προμήθειες προς σύνολο ενεργητικού: Το σύνολο των καθαρών εσόδων από τραπεζικές αμοιβές και προμήθειες και των εσόδων από μη τραπεζικές υπηρεσίες της υπό εξέταση περιόδου προς το μέσο υπόλοιπο του συνόλου ενεργητικού των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων (ο αριθμητικός μέσος όρος του συνόλου ενεργητικού, εξαιρουμένων των στοιχείων ενεργητικού από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες, στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου, στο τέλος των ενδιάμεσων τριμήνων και στο τέλος της προηγούμενης περιόδου).

▪ Δείκτης Κάλυψης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPEs): Ο λόγος των συσσωρευμένων προβλέψεων για πιστωτικούς κινδύνους από δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες και των προβλέψεων για δεσμεύσεις που σχετίζονται με το πιστωτικό κίνδυνο (στοιχεία εκτός ισολογισμού), προς το σύνολο των NPE, στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου.

▪ Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας: Το συνολικό ποσό των υψηλής ποιότητας άμεσα ρευστοποιήσιμων στοιχείων ενεργητικού ως προς τις καθαρές εκροές ρευστότητας για μια περίοδο ακραίων συνθηκών 30 ημερών.

▪ Δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET1): Σύμφωνα με τον κανονισμό (EE) Αρ.575/2013, όπως ισχύει, ο λόγος των εποπτικών κεφαλαίων κοινών μετοχών κατηγορίας 1 προς το σύνολο του σταθμισμένου ενεργητικού (Risk Weighted Assets – RWA).

▪ Δείκτης Κόστους προς Έσοδα: Ο λόγος των λειτουργικών εξόδων προς τα λειτουργικά έσοδα.

▪ Δείκτης Κόστους προς Οργανικά Έσοδα: Ο λόγος των λειτουργικών εξόδων προς τα οργανικά λειτουργικά έσοδα. Τα οργανικά λειτουργικά έσοδα είναι το σύνολο των καθαρών εσόδων από τόκους, των καθαρών εσόδων από τραπεζικές αμοιβές και προμήθειες και των εσόδων από μη τραπεζικές υπηρεσίες.

▪ Δείκτης NPE: Ο λόγος των NPEs προς το σύνολο των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες (προ προβλέψεων),που επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου.

▪ Δείκτης Προβλέψεων (ζημιές) προς το μέσο υπόλοιπο δανείων (μετά από προβλέψεις) – Κόστος Κινδύνου: Ο λόγος των προβλέψεων (ζημιών) για πιστωτικούς κινδύνους από δάνεια και απαιτήσεις της υπό εξέταση περιόδου, μη συμπεριλαμβανομένου του ποσού που αφορά δάνεια και απαιτήσεις που επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος και έχουν ταξινομηθεί ως κατεχόμενα προς πώληση, σε ετησιοποιημένη βάση, προς το μέσο υπόλοιπο των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες που επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος (amortised cost) (ο αριθμητικός μέσος όρος των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες στο αποσβέσιμο κόστος, στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου, στο τέλος των ενδιάμεσων τριμήνων και στο τέλος του προηγούμενου έτους).

▪ Ενσώματη Λογιστική Αξία (Tangible Book Value): Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων που αναλογούν στους μετόχους εξαιρουμένων των προνομιούχων μετοχών, των πρόσθετων κεφαλαίων μέσων κατηγορία 1 (AT1 capital instruments), δικαιωμάτων τρίτων και άυλωνπάγιων στοιχείων.

▪ Ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή (Tangible Book Value/Share): Ο λόγος της ενσώματης λογιστικής αξίαςπρος τον αριθμό κοινών μετοχών σε κυκλοφορία στο τέλος της περιόδου, εξαιρώντας τον αριθμό των ιδίων μετοχών.

▪ Έσοδα από αμοιβές και προμήθειες: Το σύνολο των καθαρών εσόδων από τραπεζικές αμοιβές και προμήθειεςκαι των εσόδων από μη τραπεζικές υπηρεσίες της υπό εξέταση περιόδου.

▪ Έσοδα από εμπορικές και λοιπές δραστηριότητες: Το σύνολο των εσόδων από αποτελέσματα χαρτοφυλακίουσυναλλαγών, αποτελέσματα από επενδυτικούς τίτλους και λοιπά έσοδα/(έξοδα) της υπό εξέταση περιόδου.

▪ Καθαρό Περιθώριο Επιτοκίου (NIM): Ο λόγος των καθαρών εσόδων από τόκους σε ετησιοποιημένη βάση, προςτο μέσο υπόλοιπο του συνόλου ενεργητικού των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων (ο αριθμητικός μέσος όρος του συνόλου ενεργητικού, εξαιρουμένων των στοιχείων ενεργητικού από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες, στην αρχή και στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου καθώς επίσης και στο τέλος των ενδιάμεσων τριμήνων).

▪ Κέρδη προ προβλέψεων (PPI): Λειτουργικά κέρδη προ απομειώσεων, προβλέψεων για κινδύνους και εξόδων αναδιάρθρωσηςόπως γνωστοποιούνται στις οικονομικές καταστάσεις της υπό εξέταση περιόδου. ▪ Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (NPEs): Σύμφωνα με το υφιστάμενο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών(ΕΑΤ) – European Banking Authority (EBA) – στα NPE περιλαμβάνονται δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών και δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες αβέβαιης είσπραξης, δηλαδή δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες τα οποία θεωρούνται μη εξυπηρετούμενα, παρόλο που είτε είναι ενήμερα, είτε είναι σε καθυστέρηση μέχρι 90 ημέρες, καθώς υπάρχουν ενδείξεις για δυσκολίες πλήρους αποπληρωμής χωρίς τη ρευστοποίηση της εξασφάλισης. Τα NPE, όπως αναφέρονται στο παρόν, αφορούν τα δάνεια (προ προβλέψεων)που επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος, εκτός εκείνων που έχουν ταξινομηθεί ως κατεχόμενα προς πώληση.

▪ NPE (σχηματισμός): Καθαρή αύξηση/μείωση των NPE της υπό εξέταση περιόδου εξαιρουμένης της επίπτωσης των διαγραφών, των πωλήσεων και λοιπών μεταβολών.

▪ Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων (Core PPI): Το σύνολο των καθαρών εσόδων από τόκους, των καθαρών εσόδων από τραπεζικές αμοιβές και προμήθειες καιτων εσόδων από μη τραπεζικές υπηρεσίες αφαιρουμένων τωνλειτουργικών εξόδων της υπό εξέταση περιόδου.

▪ Οργανικά λειτουργικά κέρδη: Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αφαιρουμένων των προβλέψεων (ζημιών) για πιστωτικούς κινδύνους από δάνεια και απαιτήσεις της υπό εξέταση περιόδου.

▪ Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη: Τα καθαρά κέρδη/ζημιές που αναλογούν στους μετόχους εξαιρουμένων των εξόδων αναδιάρθρωσης, της ζημιάς απομείωσης υπεραξίας/ κέρδους από απόκτηση συμμετοχής, των κερδών / ζημιών που σχετίζονται με τα σχέδια μετασχηματισμού και μείωσης των μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPE), της συνεισφοράς σε έργα υποδομής του Ελληνικού Δημοσίου, της καθαρής ζημιάς από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες και των αναπροσαρμογών φόρου εισοδήματος.

▪ Συνολικός δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Total Capital Adequacy ratio): Σύμφωνα με τον κανονισμό (EE) Αρ.575/2013, όπως ισχύει, ο λόγος των συνολικών εποπτικών κεφαλαίων προς το σύνολο του σταθμισμένου ενεργητικού (Risk Weighted Assets – RWA). Το σταθμισμένο ενεργητικό είναι το σύνολο του ενεργητικού και των στοιχείων εκτός ισολογισμού του Ομίλου, σταθμισμένα με βάση τους συντελεστές στάθμισης κινδύνου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) Αρ. 575/2013, λαμβάνοντας υπόψη τον πιστωτικό, λειτουργικό και τον κίνδυνο αγοράς.

Mε αφορμή τη δημοσίευση του οικονομικού κύκλου της συστημικής για το εννεάμηνο, ο Διευθύνων Σύμβουλος Φωκίων Καραβίας δήλωσε τα ακόλουθα:

«Η επέκταση της επιχειρηματικής μας παρουσίας μέσω στρατηγικών πρωτοβουλιών και η αξιοποίηση των θετικών τάσεων στις βασικές αγορές μας παραμένουν προτεραιότητα μας. Σε αυτό το πλαίσιο, η πρόσφατη εξαγορά της Eurolife αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την περαιτέρω διαφοροποίηση του επιχειρηματικού μας μοντέλου και την ενίσχυση των δραστηριοτήτων μας στην Ελλάδα. Δεδομένου ότι η Eurolife είναι ήδη συνεργάτης μας στον τομέα των τραπεζοασφαλειών, η διαδικασία της εξαγοράς θα είναι ομαλή, ενώ συνολικά η συναλλαγή συμβάλει στην αύξηση των κερδών ανά μετοχή (EPS). Η παγκόσμια οικονομία προσαρμόζεται σε μια κατάσταση αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας. Σε αυτό το περιβάλλον, η Ελλάδα, η Κύπρος και η Βουλγαρία συνεχίζουν να επιτυγχάνουν υψηλότερη ανάπτυξη σε σχέση με τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο. Στηρίζουμε αυτή την ανάπτυξη και τη μακροπρόθεσμη βιώσιμη ευημερία μέσω επενδύσεων, καθώς η οργανική αύξηση των δανείων μας ανέρχεται σε €3,3 δισεκατομμύρια το εννεάμηνο του 2025. Συνολικά, οι επιδόσεις μας τόσο σε οργανικά αποτελέσματα όσο και στην ανάληψη πρωτοβουλιών μη-οργανικής ανάπτυξης υπερέβησαν τους αρχικούς στόχους. Ως εκ τούτου, η απόδοση επί των κεφαλαίων (RoTBV) για το 2025 θα είναι υψηλότερη από τον αρχικό στόχο και θα προσεγγίσει το 16%, υποστηριζόμενη από αυξημένα καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες. Στις 12 Νοεμβρίου θα διανείμουμε ενδιάμεσο μέρισμα 4,7 σεντς ανά μετοχή και, για το έτος, το συνολικό ποσοστό διανομής θα υπερβεί το 50% των κερδών.»