helleniq-energy:-Νέο-placement-3,6%-με-αυξημένο-ενδιαφέρον-θεσμικών-επενδυτών

Κίνηση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον σημειώνεται στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τη HELLENiQ Energy, καθώς ξεκινά η διαδικασία διάθεσης σημαντικού ποσοστού των μετοχών της εταιρείας μέσω placement, με στόχο την προσέλκυση θεσμικών επενδυτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το προς διάθεση πακέτο αφορά περίπου 11,2 έως 11,3 εκατομμύρια μετοχές, ποσοστό που αντιστοιχεί σε περίπου 3,6% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Η πώληση θα πραγματοποιηθεί μέσω fast-track διαδικασίας με βιβλίο προσφορών, το οποίο αναμένεται να ανοίξει μέσα στις επόμενες ώρες.

Τη διάθεση συντονίζουν η Euroxx Χρηματιστηριακή και η Morgan Stanley, που ενεργούν ως bookrunners της διαδικασίας.

Πηγές αναφέρουν ότι ο πωλητής είναι γνωστός επιχειρηματίας με παρουσία στην ελληνική αγορά, χωρίς ωστόσο να σχετίζεται με την οικογένεια Λάτση, η οποία αποτελεί τον βασικό μέτοχο της HELLENiQ Energy.

Το ενδιαφέρον των θεσμικών επενδυτών για τη συναλλαγή φέρεται να είναι ιδιαίτερα έντονο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.