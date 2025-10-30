interwood:-Παραιτήθηκε-από-το-διοικητικό-συμβούλιο-ο-κ.-Νικόλαος-Γεράρδης

Η εταιρεία «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Ανώνυμη Τεχνική Εμποροβιομηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 29.10.2025 ο κ. Νικόλαος Γεράρδης υπέβαλε την παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο αποφάσισε τη μη αντικατάσταση του, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 και το Καταστατικό της Εταιρείας, και τη συνέχιση της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας από τα εναπομείναντα έξι (6) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το υπόλοιπο της θητείας τους, ήτοι μέχρι την 20.06.2027, παρατεινόμενη μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση που ακολουθεί τη λήξη της θητείας τους, και ως εκ τούτου ανασυγκροτήθηκε σε σώμα κατά την ίδια ημερομηνία, ως ακολούθως:

Παππά Σοφία του Αλεξάνδρου, Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος,

Θεοδωρίδης Νικόλαος του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος,

Γεράρδη Αλεξάνδρα του Γεωργίου, Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος,

Τρoκούδης Μιχαήλ του Κυπριανού, Μη Εκτελεστικό Μέλος,

Λεκάκης Εμμανουήλ – Ευάγγελος του Νικολάου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, και

του Νικολάου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, και Θεοδώρου Ιωάννης του Δημητρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.