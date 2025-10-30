meta:-Απώλειες-11%-προκαλεί-ο-σκεπτικισμός-για-τα-φιλόδοξα-ai-σχέδια

Διψήφιες απώλειες, της τάξης του 11% καταγράφει η μετοχή της Meta Platforms την Πέμπτη, καθώς ο σκεπτικισμός των αναλυτών σχετικά με την απόδοση του «επιθετικού» σχεδίου δαπανών για την τεχνητή νοημοσύνη επισκίασε τα ισχυρά αποτελέσματα.

Ο κολοσσός των social media αύξησε τις προβλέψεις του για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες για το 2025, καθώς γιγαντώνεται η κόντρα ανάμεσα στους ανταγωνιστές για την ανάπτυξη προηγμένων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης. Η Meta αναμένει τώρα ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες θα κυμανθούν μεταξύ 70 και 72 δισεκατομμυρίων δολαρίων, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για 66 έως 72 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Μαρκ Ζάκερμπεργκ υπερασπίστηκε τα φιλόδοξα σχέδια δαπανών της εταιρείας κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης κερδών την Τετάρτη.

«Είναι αρκετά νωρίς, αλλά νομίζω ότι βλέπουμε τις αποδόσεις στην βασική μας δραστηριότητα», είπε. «Αυτό μας δίνει μεγάλη εμπιστοσύνη ότι θα πρέπει να επενδύουμε πολύ περισσότερα και θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι δεν υποεπενδύουμε» τόνισε.

Όπως και οι ανταγωνιστές της, η Meta έχει δαπανήσει δισεκατομμύρια για να ενισχύσει τις υπηρεσίες της στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης σε ένα ολοένα και πιο ανταγωνιστικό τοπίο. Και δεν είναι η μόνη. ​​Την Τετάρτη, η Alphabet αύξησε την πρόβλεψη για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες της στα 91 έως 93 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η Microsoft δήλωσε ότι αναμένει έντονη αύξηση των δαπανών φέτος.

Νωρίτερα φέτος, η Meta επένδυσε 14,3 δισεκατομμύρια δολάρια στην startup τεχνητής νοημοσύνης Scale AI και προσέλκυσε τον Διευθύνοντα Σύμβουλό της Αλεξάντρ Γουάνγκ να ηγηθεί της πρωτοβουλίας της για την Τεχνητή Νοημοσύνη που ονομάζεται Superintelligence Labs με τον πρώην Διευθύνοντα Σύμβουλο του GitHub, Νατ Φρίντμαν.

Η Meta έχει επίσης υπογράψει αρκετές νέες συμφωνίες στον τομέα του cloud για την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Τα έσοδα του τεχνολογικού κολοσσού για το τρίτο τρίμηνο ανήλθαν στα 51,24 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών που έκαναν λόγο για 49,41 δισ. δολάρια. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 2,71 δισ. δολάρια, ενώ η εταιρεία δήλωσε ότι εξαιρουμένης της συγκεκριμένης επιβάρυνσης θα είχαν αυξηθεί κατά 15,93 δισ. δολάρια, φτάνοντας τα 18,64 δισ. δολάρια.