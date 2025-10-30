Meta: Στα 30 δισ. ο νέος στόχος για τις εκδόσεις ομολόγων – Παραγγελίες ρεκόρ 125 δισ. δολαρίων

Στόχος της έκδοσης αρχικά ήταν η άντληση 25 δισ. δολαρίων.

Παραγγελίες ύψους περίπου 125 δισ. δολαρίων συγκέντρωσε η Meta για την δημόσια πώληση εταιρικών ομολόγων, θέτοντάς την πλέον στα 30 δισ. δολάρια, αφού το ενδιαφέρον που δείχνουν οι επενδυτές είναι το μεγαλύτερο που έχει καταγραφεί ποτέ για τέτοιου είδους συναλλαγή. Στόχος της έκδοσης αρχικά ήταν η άντληση 25 δισ. δολαρίων.

Σύμφωνα με το -, αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη δημόσια πώληση εταιρικών ομολόγων υψηλής ποιότητας της χρονιάς στις ΗΠΑ, ξεπερνώντας την έκδοση αξίας 26 δισ. δολαρίων της Mars τον Μάρτιο.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη έκδοση υψηλής ποιότητας στις ΗΠΑ από τη συναλλαγή της Pfizer ύψους 31 δισ. δολαρίων τον Μάιο του 2023, σύμφωνα με τα στοιχεία.

Το τεράστιο ενδιαφέρον των επενδυτών σηματοδοτεί την επιθυμία τους να επενδύσουν σε εταιρείες που πραγματοποιούν «επιθετικές» επενδύσεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Την έκδοση ομολόγων διαχειρίζονται η Citigroup και η Morgan Stanley.