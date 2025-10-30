Unibios: Από “ψιλή βροχή” στα €0,75, έρχεται καταιγίδα στα €9

Η Unibios Holdings (ΒΙΟΣΚ) εισέρχεται στο πιο φιλόδοξο στάδιο της ιστορίας της. Με την εξαγορά της γαλλικής Osmosun, εισηγμένης στο Euronext Growth Paris, και την επερχόμενη εισαγωγή της θυγατρικής Watera μέσω της Osmosun στο Παρίσι, η εταιρεία περνά από το στάδιο της εξειδικευμένης ελληνικής παραγωγού συστημάτων επεξεργασίας ύδατος σε διεθνή οργανισμό τεχνολογίας και υποδομών. Με την πλειοψηφική απόκτηση της Osmosun, η Unibios ενσωματώνει τεχνολογία αφαλάτωσης με ηλιακή ενέργεια, κατεβάζοντας έτσι σημαντικά το ενεργοβόρο της επεξεργασίας, παράγοντας έτσι πόσιμο νερό με χαμηλό κόστος σε περιοχές με ανεπαρκή υδροδοτική υποδομή.

Δώστε βάση τώρα. Μέσω της Osmosun, η Unibios αποκτά πρόσβαση στις αγορές της Γαλλίας και των γαλλόφωνων χωρών της Αφρικής. Για όσους δε γνωρίζουν, η γαλλόφωνη Αφρική περιλαμβάνει 23 χώρες από το Μαρόκο, τη Τυνησία, την Αλγερία, έως τη Σενεγάλη, την Ακτή Ελεφαντοστού, τη Γουινέα, τη Μαδαγασκάρη, τις Σεϋχέλλες, και το Μαυρίκιο.

Μιλάμε για πάνω από 450 εκατομμύρια ανθρώπους με τεράστια ανάγκη σε έργα ύδρευσης, αφαλάτωσης και ενεργειακής διασύνδεσης. Η παρουσία της γαλλικής Osmosun, λειτουργεί σαν “Δούρειος Ίππος” για τη Unibios, ανοίγοντας πρόσβαση σε διαγωνισμούς και κρατικά έργα σε αυτές τις χώρες – εκεί ακριβώς όπου οι γλωσσικοί και θεσμικοί δεσμοί με τη Γαλλία δίνουν σαφές πλεονέκτημα. Με απλά λόγια πρόκειται για ένα στρατηγικό προγεφύρωμα σε αγορές με τεράστια ανεκπλήρωτη ζήτηση σε λύσεις επεξεργασίας νερού.

Η χρονική συγκυρία της εξαγοράς δεν θα μπορούσε να είναι ευνοϊκότερη καθώς πέρα από τις χώρες της Αφρικής, η Ευρώπη αντιμετωπίζει ήδη το μεγαλύτερο ύψος επενδυτικών αναγκών σε δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης των τελευταίων δεκαετιών. Η έρευνα της Bluefield Research προβλέπει ότι την περίοδο 2025-2030 οι επενδύσεις CAPEX σε υποδομές νερού θα φτάσουν τα 476 δισ. δολάρια στην Ευρώπη -ένα τεράστιο πακέτο αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού δικτύων, όπου η ζήτηση για τεχνολογίες επεξεργασίας, ανακύκλωσης και αφαλάτωσης θα αυξηθεί εκθετικά. Ακόμη και ένα μικρό ποσοστό από αυτήν την “πίτα” μπορεί στη κυριολεξία να εκτοξεύσει το μέγεθος της Unibios.

Μέχρι τώρα, λοιπόν, με πωλήσεις €6,4 εκατ., EBITDA €1,21 εκατ. και καθαρά κέρδη €1,39 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2025, η αγορά της δίνει κεφαλαιοποίηση 48-50 εκατ. ευρώ.

Αριθμοί που δεν θα έπρεπε -σύμφωνα με κάποιους- να συγκρατούν τόσο σφιχτά τη μετοχή στα €3 και με αγοραστές μάλιστα που όχι μόνο στηρίζουν τη τιμή, αλλά ετοιμάζονται για υψηλότερα νούμερα. Τι βλέπουν λοιπόν και αγοράζουν;

Για να το καταλάβει κανείς, πρέπει να γυρίσει πίσω στον Ιούνιο του 2023, τότε που η μετοχή βρισκόταν στα €0,75 και η κεφαλαιοποίηση μόλις €15 εκατ..

Τότε, είχα γράψει με απόλυτη βεβαιότητα ότι το πλάνο της διοίκησης – με την πώληση του ακινήτου στη ΒΙΠΕ Βόλου, την πιθανή εξαγορά και την εισαγωγή της θυγατρικής Watera International σε ευρωπαϊκό χρηματιστήριο – θα μπορούσε να οδηγήσει σε τριπλασιασμό της αξίας του ομίλου.

Κι αυτό ακριβώς συνέβη.

Από τα €15 εκατ. τότε, στα €50 εκατ. σήμερα, και από τα €0,75 στα €2,90. Η αγορά λοιπόν επιβεβαίωσε το σενάριο μέχρι δεκαδικού. Μόνο που τώρα η ιστορία αποκτά νέα διάσταση. Υπάρχει η συνέχεια στο στρατηγικό πλάνο που θα εξηγήσω διεξοδικά παρακάτω που, όπως τότε είχα γράψει, ότι το πλάνο της διοίκησης θα μπορούσε να τριπλασιάσει την κεφαλαιοποίηση, έτσι και τώρα, με τη γαλλική πλατφόρμα να παίρνει μπρος, το νέο σενάριο δείχνει τιμή στόχο πάνω από τα €9 ή έναν νέο τριπλασιασμό. “Παράλογο”… αλλά το ίδιο ακουγόταν και τότε στα €0,75.

Η Unibios ετοιμάζεται να φύγει από τη βιτρίνα των μικρών του ΧΑΑ και να σταθεί στο κέντρο του ευρωπαϊκού χάρτη των εταιρειών νερού. Και εκεί, τα πολλαπλάσια αλλάζουν επίπεδο. Γι’ αυτό και οι αγοραστές στο ΧΑΑ παραμένουν αμετακίνητοι.

Δεν κοιτούν τα αποτελέσματα ενός εξαμήνου, κοιτούν τη γεωμετρία της επόμενης ημέρας.

Το σχέδιο είναι λοιπόν να γίνει συγχώνευση της Watera με την Osmosun αποτελώντας το εφαλτήριο για μια νέα δομή όπου η “Watera France” θα λειτουργεί πλέον ως μητρική του τομέα επεξεργασίας νερού του ομίλου Unibios. Αμέσως μετά σε αυτή τη νέα οντότητα θα πραγματοποιηθεί στη Γαλλία αύξηση κεφαλαίου από €15 εκ.-€20 εκ. που θα χρησιμοποιηθούν για δύο με τρεις εξαγορές σε εταιρείες ίδιου αντικειμένου δημιουργώντας έτσι μια πολυεθνική πλατφόρμα παραγωγής και διαχείρισης έργων ύδρευσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεδομένη φαίνεται να είναι η συμμετοχή γαλλικών τραπεζών στο όλο επιχειρήμα, παρέχοντας μάλιστα και φθηνή χρηματοδότηση.

Γαλλικές τράπεζες οι οποίες βλέπουν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την ανάπτυξη του ομίλου στη συγκεκριμένη δραστηριότητα της επεξεργασίας νερού.

Για τη μητρική Unibios η αξία είναι πολλαπλή: από τη μια ενοποιεί τα οικονομικά της νέας οντότητας και από την άλλη βλέπει την επένδυση της στη Watera να μετατρέπεται σε υπεραξία χρηματιστηριακά αναγνωρίσιμη στο Παρίσι. Ό,τι μέχρι σήμερα λογιζόταν ως “άυλη” αξία στη Unibios, τώρα θα αντανακλάται σε χειροπιαστή υπεραξία μέσω της χρηματιστηριακής αποτίμησης της Watera France.

Προσέξτε, τώρα ποιο είναι το πολύ θετικό στοιχείο που τραβάει σα μαγνήτης το ενδιαφέρον μεγάλων θεσμικών επενδυτών. Από τις περίπου 1.700 εισηγμένες εταιρείες στο Euronext, μόλις 6 δραστηριοποιούνται στον τομέα της επεξεργασίας νερού κι αυτό αρκεί για να καταλάβει κανείς πόσο σπάνια είναι η επενδυτική θέση που χτίζει η νέα Watera France.

Οι έξι αυτές εταιρείες είναι:

Veolia Environnement (VIE, Παρίσι) – ο βαρύς παίκτης των υπηρεσιών περιβάλλοντος, με τεράστια έκθεση σε waste management και ενέργεια, αλλά περιορισμένη αποκλειστική δραστηριότητα στο νερό.

– ο βαρύς παίκτης των υπηρεσιών περιβάλλοντος, με τεράστια έκθεση σε waste management και ενέργεια, αλλά περιορισμένη αποκλειστική δραστηριότητα στο νερό. Industrie De Nora (DNR, Μιλάνο) – κατασκευάζει ηλεκτροχημικά συστήματα απολύμανσης, έχοντας παράλληλα στρατηγική επέκταση στο υδρογόνο και τις βιομηχανικές λύσεις.

– κατασκευάζει ηλεκτροχημικά συστήματα απολύμανσης, έχοντας παράλληλα στρατηγική επέκταση στο υδρογόνο και τις βιομηχανικές λύσεις. NX Filtration (NXFIL, Άμστερνταμ) – εταιρεία τεχνολογίας νανομεμβρανών φιλτραρίσματος, με σημαντικές ζημιές λόγω επενδυτικής αδυναμίας.

– εταιρεία τεχνολογίας νανομεμβρανών φιλτραρίσματος, με σημαντικές ζημιές λόγω επενδυτικής αδυναμίας. Ekopak (EKOP, Βρυξέλλες) – πάροχος Water-as-a-Service, με μοντέλο μακροχρόνιας ενοικίασης μονάδων καθαρισμού νερού σε βιομηχανικούς πελάτες.

– πάροχος Water-as-a-Service, με μοντέλο μακροχρόνιας ενοικίασης μονάδων καθαρισμού νερού σε βιομηχανικούς πελάτες. BIO-UV Group (ALBUV, Παρίσι) – παραγωγή συστημάτων απολύμανσης με UV για πισίνες, θαλάσσιες και βιομηχανικές εφαρμογές, με περιορισμένα περιθώρια κερδοφορίας.

– παραγωγή συστημάτων απολύμανσης με UV για πισίνες, θαλάσσιες και βιομηχανικές εφαρμογές, με περιορισμένα περιθώρια κερδοφορίας. UV Germi (ALUVI, Παρίσι) – εξειδικευμένη στα UV φίλτρα για νερό και αέρα, επίσης ζημιογόνα.

Μέσα σε αυτό λοιπόν το μικρό σύμπαν, η Watera France είναι το μόνο πραγματικό “pure play” που συνδυάζει αφαλάτωση, ενεργειακή αυτάρκεια και καθαρή κερδοφορία.

Οι δύο μικρότερες εταιρείες του χώρου — NX Filtration και UV Germi — καίνε ακόμη κεφάλαιο, ενώ οι μεγάλοι όμιλοι όπως η Veolia ή η De Nora διατηρούν δραστηριότητες πολύ ευρύτερες από το core αντικείμενο της επεξεργασίας νερού.

Αντίθετα, η Watera France στηρίζεται σε μια κερδοφόρα και επεκτάσιμη πλατφόρμα, παραγωγής σε ευρωπαϊκό έδαφος και προγραμματισμένες τρεις εξαγορές που θα της επιτρέψουν να καλύψει ολόκληρο τον κύκλο του νερού — από την αφαλάτωση και την απολύμανση έως την επαναχρησιμοποίηση. Το αποτέλεσμα είναι μια εταιρική οντότητα που συνδυάζει τεχνολογία, μέγεθος και κερδοφορία, σε έναν κλάδο όπου η προσφορά είναι εξαιρετικά περιορισμένη.

Ο κλάδος της επεξεργασίας νερού και αφαλάτωσης βρίσκεται στο επίκεντρο μιας νέας βιομηχανικής επανάστασης και όπως προανέφερα σύμφωνα με την έρευνα της Bluefield Research, τα 476 δισ. δολάρια επενδύσεων σε ύδρευση και αποχέτευση ως το 2030 θα κατευθυνθούν σε έργα αναβάθμισης, έξυπνης διαχείρισης και επεξεργασίας νερού. Αν η Unibios μέσω της Watera France εξασφαλίσει ακόμη και 0,5 % αυτής της πίτας, μιλάμε αυτόματα για έργα άνω των 2 δισ. δολαρίων σε ορίζοντα 5ετίας όπου η εταιρεία θα μπορούσε να διεκδικήσει σημαντικά πακέτα προμηθειών και συμμετοχές σε έργα αφαλάτωσης.

Σε παγκόσμια κλίμακα, η αγορά “smart water” και ανακύκλωσης αναμένεται μέσα στη δεκαετία να αγγίξει το 1 τρισ. δολάρια. Καταλαβαίνεται, λοιπόν, ότι η Unibios έχει τοποθετηθεί σε έναν χώρο με απίστευτη ανάπτυξη και υψηλή κεφαλαιακή ενίσχυση για τα επόμενα χρόνια.

Πώς μεταφράζεται η “πίτα” σε αριθμούς για τη Unibios και τι σενάρια αποτιμήσεων υπάρχουν στο τραπέζι των ενδιαφερόμενων αγοραστών της μετοχής.

Η παγκόσμια αγορά αφαλάτωσης/επεξεργασίας νερού (ιδιαίτερα σε περιοχές με έλλειψη νερού) θα έχει ανάπτυξη με CAGR 8%+ τα επόμενα 5 με 7 χρόνια, δεδομένο που υποστηρίζεται από έρευνες τόσο της Grand View Research όσο και της Business Market Insights.

Ας θεωρήσουμε ότι η Unibios (Watera/Osmosun) εξασφαλίζει στο χειρότερο σενάριο μόλις το 1% της παγκόσμιας αγοράς αφαλάτωσης/επεξεργασίας. Το 2024 η αγορά αυτή έφτασε κοντά στα € 6 δισ., οπότε δίχως να βάλω το +8% ετήσιας ανάπτυξης για το 2025, το 1% αντιστοιχεί σε €60 εκ. πωλήσεις ετησίως. Ακόμη κι αν κρατήσει EBITDA margin 18%, θα παράγει EBITDA περίπου €11 εκ. Με πολλαπλασιαστή 10x, η αποτίμηση ανεβαίνει σε περιοχή €100-110 εκ., δηλαδή διπλασιασμός της σημερινής αξίας.

Η πιο πρόσφατη πάντως εξαγορά στο κλάδο της Unibios έγινε το Σεπτέμβριο του 2024 με EV/EBITDA 15x και ήταν της Culligan International C&I από τη Grundfos.

Προσέξτε όμως γιατί στις αναλύσεις αποτίμησης, όταν μια εταιρεία μεταβαίνει από τοπική μικρομεσαία επιχείρηση σε διεθνές growth story, η αγορά δεν περιμένει τα μελλοντικά EBITDA να υλοποιηθούν – τα προεξοφλεί.

Έτσι, πολλαπλασιάζουμε όχι μόνο τα σημερινά κέρδη αλλά και την προσδοκώμενη αναπροσαρμογή του πολλαπλασιαστή αποτίμησης. Αν υπολογίσουμε ότι μέσα στα επόμενα 2 χρόνια οι επενδυτές θα αρχίσουν να αποτιμούν τη Unibios με τα κριτήρια μιας εταιρείας ανάπτυξης -όπως συμβαίνει σε όλα τα λεγόμενα growth stories- τότε η αγορά θα είναι διατεθειμένη να πληρώσει 2 έως 3 φορές υψηλότερο πολλαπλασιαστή από τον σημερινό.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η τιμή της μετοχής μπορεί να κινηθεί προς τα €9–10, καθώς το ταμπλό θα αρχίσει να προεξοφλεί τα μελλοντικά EBITDA και τη διεθνή επέκταση που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Το αισιόδοξο μάλιστα σενάριο δίνει μια κεφαλαιοποίηση στα 162 εκατ. ευρώ ή τα €9,40 ανά μετοχή.

Ποιοι είναι τώρα αυτοί που θα μπουν πρώτοι στο νερό της Watera

Οι μεγάλοι long-only θεσμικοί διαχειριστές του κλάδου, όπως οι Pictet Water, RobecoSAM Sustainable Water Equities, Allianz Global Water, BNP Paribas Aqua και το KBIGI Water Strategy, έχουν ιστορικά τοποθετηθεί σε παρόμοιες φάσεις ανάπτυξης εταιρειών που από άγνωστες ευκαιρίες εξελίχθηκαν σε αναγνωρισμένα επενδυτικά χαρτιά ανάπτυξης.

Αυτοί οι οίκοι ψάχνουν εταιρείες που έχουν τεχνολογικό προβάδισμα, EBITDA στον ορίζοντα και κυρίως επικυρωμένο pipeline έργων. Η Watera/Osmosun πληροί και τα τρία. Παράλληλα, τα θεματικά ETFs iShares Global Water (IH2O), L&G Clean Water (GLUG) και Amundi MSCI Water θα λειτουργήσουν ως δεύτερο κύμα εισροών μόλις η εταιρεία αποκτήσει την απαιτούμενη ρευστότητα και κεφαλαιοποίηση.

Η προσοχή των θεσμικών λοιπόν είναι δεδομένη, για αυτό και το έντονο ενδιαφέρον των γαλλικών τραπεζών όπου θα ενταθεί εκθετικά αν τελικά η Euronext ολοκληρώσει την εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Σε ένα τέτοιο σενάριο, η Unibios – ως μητρική της Watera – θα βρεθεί εντός του επενδυτικού ραντάρ όλων των Euronext-based funds. Οι θεσμικοί που διαχειρίζονται τέτοιου είδους κεφάλαια γύρω από το “νερό” θα έχουν πλέον άμεση πρόσβαση στο ελληνικό ταμπλό, και το ενδιαφέρον τους για τη Unibios θα απογειωθεί.

Μιλάμε για πιθανό θεσμικό κύμα αγορών που μπορεί να αλλάξει ριζικά τα δεδομένα της αποτίμησης και της τιμής της μετοχής, οδηγώντας τη σε νέα εποχή προβολής και κεφαλαιακής αναγνώρισης.

Κλείνοντας, στη μακροπρόθεσμη διαγραμματική ανάλυση η μετοχή μετά το “πάτημα” στην περιοχή των €3,00 με €2,90 ανοίγει το δρόμο για το επόμενο επίπεδο που ορίζεται ανάμεσα στα €3,92 με €4,10.

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

October 30, 2025