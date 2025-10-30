visa:-Απετράπησαν-ύποπτες-συναλλαγές-ύψους-1-δισ.-δολαρίων-σε-λιγότερο-από-ένα-χρόνο

Σημειώνεται ότι καθημερινά, οι απατεώνες εξελίσσονται και αυξάνουν την αποτελεσματικότητά τους, χάρη στην ευρεία χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Απόπειρες απάτης συνολικής αξίας άνω του 1 δισ. δολαρίων παγκοσμίως, εκ των οποίων περισσότερα από 260 εκατ. δολάρια αφορούν μόνο την Ευρώπη, κατάφερε να εντοπίσει το σύστημα Scam Disruption Practice της Visa σε μόλις ένα χρόνο λειτουργίας.

Όπως επισημαίνει σχετική ανακοίνωση, η μονάδα συνεργαζόμενη με πελάτες και τις Νομικές Αρχές παγκοσμίως, έχει εξαρθρώσει περισσότερους από 25.000 ψεύτικους εμπόρους.

Σημειώνεται ότι καθημερινά, οι απατεώνες εξελίσσονται και αυξάνουν την αποτελεσματικότητά τους, χάρη στην ευρεία χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Το Scam Disruption της Visa παραμένει σταθερά μπροστά, αξιοποιώντας την Τεχνητή Νοημοσύνη για καλό σκοπό, σε συνδυασμό με την ανθρώπινη εξειδίκευση, ώστε να εντοπίζει περίπλοκες, κακόβουλες απάτες και να τις σταματά πριν πλήξουν τα υποψήφια θύματα.

Ένα πρόσφατο παράδειγμα της δράσης της ομάδας περιλαμβάνει την εξάρθρωση του «δικτύου ψεύτικων εμπόρων». Στην Ευρώπη, η ομάδα του Scam Disruption εργάστηκε για την εξάρθρωση ενός δικτύου χιλιάδων ψεύτικων εμπόρων που δρούσαν στην ΕΕ και τη B. Αμερική. Πάνω από 1.000 υποτιθέμενοι έμποροι έβαζαν στο στόχαστρο κατόχους καρτών μέσω διαφόρων μεθόδων, από τη δημοσίευση ψεύτικων QR codes και την κοινωνική μηχανική, έως παραπλανητικές διαφημίσεις που ωθούσαν τους καταναλωτές να εισάγουν τα στοιχεία πληρωμής τους. Το δίκτυο ευθυνόταν για πάνω από 44 εκατομμύρια δολάρια σε αναφερόμενη απάτη, αλλά, μετά από συνεργασία με Νομικές Αρχές και τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, η Visa κατάφερε να το εξαρθρώσει πλήρως.

Ο David Capezza, interim Chief Risk Officer, Visa Europe, κατά το 10o Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών (Απρίλιος 2024), μιλώντας για θέματα προστασίας των ψηφιακών πληρωμών.

Ο David Capezza, που εκτελεί χρέη Chief Risk Officer της Visa Europe, δήλωσε: «Παρακολουθώ σχεδόν καθημερινά την εξέλιξη του τοπίου των απειλών στις πληρωμές και είμαι περήφανος που ηγούμαι της συνεχιζόμενης μάχης της Visa κατά των απατεώνων. Οι απάτες είναι προσωπική υπόθεση και μπορεί να έχουν μακροχρόνιες οικονομικές και ψυχολογικές συνέπειες για τα άτομα και τις οικογένειές τους. Ο εντοπισμός 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων σε απόπειρες απάτης είναι ένα σημαντικό ορόσημο, αλλά είναι μόνο η αρχή. Η ομάδα μας ξυπνά κάθε μέρα σκεπτόμενη τους ανθρώπους που μπαίνουν στο στόχαστρο, όπως εκείνους που αναζητούν την αγάπη, που κλείνουν ένα ταξίδι ζωής ή που ξεκινούν μια νέα επιχείρηση και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τους προστατεύσουμε».

Σε αυτό το πλαίσιο, η Visa ενίσχυσε ένα από τα βασικά της προγράμματα για την προστασία του οικοσυστήματος, το Visa Integrity Risk Program, προκειμένου να στηρίξει περαιτέρω τις συνεργαζόμενες τράπεζες στον εντοπισμό παραπλανητικών εμπορικών πρακτικών. Η καταπολέμηση της απάτης απαιτεί συνεργασία σε ολόκληρο το οικοσύστημα και μια ολιστική προσέγγιση 360 μοιρών, που δίνει εξίσου, αν όχι μεγαλύτερη, έμφαση στην πρόληψη όσο και στη διαχείριση των περιστατικών.

Ο David Capezza συνέχισε: «Η Visa θα συνεχίσει να επενδύει στην τεχνολογία, στους ειδικούς μας και στο παγκόσμιο δίκτυό μας, ώστε να εντοπίζουμε τις απάτες από νωρίς, ανεξαρτήτως της προέλευσης.