Άλμα-5,3%-στον-τζίρο-του-λιανικού-εμπορίου-τον-Αύγουστο

Αύξηση της τάξεως του 5,3% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών για το λιανικό εμπόριο τον Αύγουστο του 2025, εν συγκρίσει με τον αντίστοιχο μήνα ένα χρόνο νωρίτερα, όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο δείκτης συγκρινόμενος με τον Ιούλιο του 2025, ενισχύθηκε κατά 1%.

Από την άλλη, ο Γενικός Δείκτης Όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές), κατά τον μήνα Αύγουστο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2024, παρουσίασε αύξηση 3,9% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2025 αύξηση 1,7%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών, κατά τον μήνα Αύγουστο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2025 παρουσίασε αύξηση 0,4%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Όγκου, κατά τον μήνα Αύγουστο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2025 παρουσίασε αύξηση 0,2%.

