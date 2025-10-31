Έλβις, Μάικλ Τζάκσον και Κόμπι θησαυρίζουν ακόμα και νεκροί – Η λίστα του Forbes με τους σταρ που έγιναν πιο πλούσιοι μετά θάνατον μέσα στο 2025

Για έναν σταρ η επιτυχία δεν τελειώνει όταν αφήσει τον κόσμο. Αν μάλιστα έχει «χτίσει» σημαντικό έργο και αν έχει προλάβει να φροντίσει για τη διαχείρισή του, θα μπορεί να φέρνει κέρδη για δεκαετίες.

Από το 2001, όταν ο Έλβις Πρίσλεϊ κατέκτησε την πρώτη θέση στη λίστα του Forbes με τις πιο κερδοφόρες περιουσίες διασημοτήτων, ο «Βασιλιάς» δεν έλειψε ποτέ από τον κατάλογο. Ως σήμερα έχει «κερδίσει» 1,2 δισ. δολάρια, ποσό εξωπραγματικό για τους καλλιτέχνες εν ζωή.

Ωστόσο, συνεχίζει το Forbes, αυτός που έχει σπάσει ταμεία είναι ο πρώην γαμπρός, ο Μάικλ Τζάκσον. Από τον θάνατό του το 2009 έχει κερδίσει σχεδόν τα τριπλάσια από τον Έλβις, περίπου 3,5 δισ. δολάρια. Μόνο για το 2024 τα κέρδη του ήταν 105 εκατ. δολάρια, με άνετη διαφορά από τον δεύτερο.

Σήμερα φαίνεται η προνοητικότητα της καλής διαχείρισης. Όχι τυχαία που 10 στους 13 επιτυχημένους, αλλά νεκρούς, του καταλόγου του Forbes είναι μουσικοί.

Ο Τζάκσον είχε την ευφυΐα να αγοράσει το 1985 τον κατάλογο της ATV ο οποίος περιλάμβανε στα 4.000 τραγούδια του σχεδόν όλες τις επιτυχίες που έγραψαν μαζί ο Τζον Λένον και ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ. Αυτή η επένδυση απέφερε τελικά 750 εκατομμύρια δολάρια το 2016 (περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια σήμερα) όταν οι απόγονοι πούλησαν το μερίδιό της στη Sony.

Ακόμη και οι κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση δεν στάθηκαν ικανές να «τσαλακώσουν» την εικόνα του, την ώρα που πολλές παράπλευρες δραστηριότητες, όπως μια παράσταση στο Cirque du Soleil, έφερναν τεράστια κέρδη.

Η λίστα του Forbes με τις διασημότητες που κέρδισαν το 2024 τα περισσότερα μετά τον θάνατό τους:

Μάικλ Τζάκσον – 105 εκατ. δολάρια

Βασιλιάς της ποπ, αλλά και βασιλιάς στα κέρδη ο Μάικλ Τζάκσον, οι απόγονοι του οποίου πούλησαν πέρυσι τον μισό κατάλογό του στη Sony για 600 εκατ. δολάρια, ενώ κατάφεραν να διαπραγματευτούν και μεγαλύτερο μερίδιο από τα δικαιώματα που ήδη έχουν.

Πέρα από τα μουσικά, τα δικαιώματα από μια σειρά άλλα θεάματα φέρνουν μόνιμα κέρδη, ενώ τον Απρίλιο του 2026 περιμένουμε και την ταινία για τη ζωή του με πρωταγωνιστή τον ανιψιό του Τζααφάρ.

Δρ. Σους – 85 εκατ. δολάρια

Στην Ελλάδα είναι μάλλον άγνωστος σαν όνομα, αλλά στις ΗΠΑ ο παραμυθάς και σκιτσογράφος Θίοντορ Γκάιζελ, που υπέγραφε σαν «Δρ. Σους» είναι όνομα που γνωρίζει καλά κάθε παιδί.