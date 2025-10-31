Αντιδράσεις-από-ΠΑΣΟΚ-και-ΣΥΡΙΖΑ-για-δηλώσεις-του-Φεύγα:-«Αγνοεί-τους-τίμιους-αγρότες»

Αντιδράσεις από το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσαν δηλώσεις του γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της ΝΔ, Βασίλη Φεύγα, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις κινητοποιήσεις των αγροτών.

Συγκεκριμένα, μιλώντας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την εξυγίανσή του, ο κ. Φεύγας είπε στο Kontra πως «κάποιοι που ξεβολεύτηκαν από αυτή την κατάσταση ας κλείσουν και τους δρόμους. Δεν θα συνεχιστεί το πάρτι».

Ερωτώμενος για τους αγρότες της Κρήτης που βγήκαν στους δρόμους, και αν θεωρεί πως «ξεβολεύτηκαν», απάντησε «ποιος μας λέει ότι είναι πραγματικοί αγρότες; Στην Κρήτη δεν συνέβαιναν όλα αυτά τα πράγματα; Η πλειοψηφία των αγροτών περιμένει υπομονετικά και έχει δίκιο, να λάβει τα χρήματά του και θα τα λάβει. (…) Ξέρουμε ότι υπάρχουν και αρκετοί αγρότες που έχουν ξεβολευτεί από την συγκεκριμένη κατάσταση».

«Δεν λέω ότι οι αγρότες που θα βγουν στους δρόμους είναι όλοι (ξεβολεμένοι) αλλά είναι και κάποιοι από αυτούς που έχουν ξεβολευτεί. Εμένα μου κάνει εντύπωση γιατί ξεσηκώνονται μόνο στην Κρήτη και στην υπόλοιπη Ελλάδα τίποτα», είπε επίσης.

ΠΑΣΟΚ: Ο κ. Φεύγας θεωρεί πραγματικούς αγρότες τον «Φραπέ» και τον «Χασάπη» και αγνοεί τους τίμιους αγρότες

«Ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, Β. Φεύγας χθες στη βραδινή εκπομπή του ΚΟΝΤRA χαρακτήρισε “βολεμένους” τους αγρότες που ετοιμάζονται να κάνουν κινητοποιήσεις γιατί στραγγαλίζονται από την κυβερνητική αναποτελεσματικότητα και τη διασπάθιση των χρημάτων που τους αναλογούσαν από τη “γαλάζια” εγκληματική οργάνωση, όπως τη σκιαγραφεί το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής σε ανακοίνωσή του.

Προσθέτει ότι ο κ. Φεύγας «απευθύνθηκε στους αγρότες ειρωνικά, λέγοντας “ας κλείσουν και τους δρόμους” και χαρακτηρίζοντας όσους ετοιμάζονται για κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας ως “μη πραγματικούς αγρότες”. Μάλιστα ανέφερε πως μόνο στην Κρήτη θα κλείσουν τους δρόμους γιατί “ξεβολεύτηκαν”». Το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι «ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας χλευάζει τα θύματα της πολιτικής Μητσοτάκη στον πρωτογενή τομέα» και σχολιάζει πως «μάλλον ο κ. Φεύγας θεωρεί πραγματικούς αγρότες τον “Φραπέ” και τον “Χασάπη“» και αγνοεί τους εκατοντάδες τίμιους αγρότες που ετοιμάζουν κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα, καθώς βλέπουν το οικονομικό τους τέλος να πλησιάζει».

ΣΥΡΙΖΑ: Η ανίκανη και αδιάφορη κυβέρνηση προκαλεί για άλλη μια φορά

Στις δηλώσεις του γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της ΝΔ, Βασίλη Φεύγα αναφέρεται με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Συγκεκριμένα υποστηρίζει: «Άλλη μια κυνική δήλωση του κ. Φεύγα. Ξεβολεύτηκαν αγρότες και κτηνοτρόφοι που έχασαν τα κοπάδια τους; Ξεβολεύτηκαν οι άνθρωποι που στερούνται ενισχύσεις λόγω των γαλάζιων σκανδάλων και οδηγούνται σε φτώχεια και αδιέξοδα και γι’ αυτό διαμαρτύρονται;».

Γενικεύοντας ο ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει: «Η ανίκανη και αδιάφορη κυβέρνηση προκαλεί για άλλη μια φορά! Ο κ. Βασίλης Φεύγας είναι γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού & Επικοινωνίας της ΝΔ, η θέση του κ. Φεύγα είναι σημαντική στον κομματικό μηχανισμό της ΝΔ, εφόσον τον διατηρούν στη θέση του και τον εμφανίζουν όλο και περισσότερο στα κανάλια αντί να τον “φύγουν”, αποδεικνύεται ότι αυτές οι χοντράδες είναι η γραμμή της ΝΔ. Όποιος είναι δύσπιστος μπορεί να ψάξει το account της “Ομάδας Αλήθειας” που αναπαράγει ακριβώς τις ίδιες αθλιότητες…».

