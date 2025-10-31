Αύριο,-Σάββατο,-έρχεται-στην-Ελλάδα-η-Κίμπερλι-Γκιλφόιλ,-θα-φτάσει-με-ιδιωτική-πτήση

Αύριο Σάββατο τα ξημερώματα έρχεται στην Ελλάδα η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ, με την ίδια να δηλώνει πολύ χαρούμενη για την έλευσή της στη χώρα μας.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Ουάσινγκτον Μιχάλη Ιγνατίου, η Αμερικανίδα πρέσβειρα θα φτάσει με ιδιωτική πτήση.

«Της μιλήσαμε για να της ευχηθούμε καλή επιτυχία και είναι ενθουσιασμένη που θα έρθει στην Ελλάδα, ενώ διέψευσε πως πρώτα ήθελε να πάει στο Βατικανό μετά από σχετικές πληροφορίες» ανέφερε.

«Είναι η πρώτη φορά που γίνεται δεξίωση υποδοχής» συνέχισε, «νομίζω ήταν πρωτοβουλία του τραγουδιστή και ενός κουμπάρου του. Πάντως, οι μισοί πρεσβευτές είναι φίλοι του προέδρου, όχι διπλωμάτες. Στην πρεσβεία στην Αθήνα είχαμε 2-3 περιπτώσεις τέτοιες. Η ίδια πάντως επιμένει στο 3+1 για την Κύπρο».

«Την επόμενη εβδομάδα θα έχει την πρώτη της ομιλία ως πρέσβειρα των ΗΠΑ στο συνέδριο των υπουργών Ενέργειας, ενώ επίσης θα κάνει και μια μεγάλη δεξίωση στο Ζάππειο για όλους που θα λάβουν μέρος εκεί», συμπλήρωσε.

Το πρώτο Σαββατοκύριακο και οι επίσημες υποχρεώσεις

Το πρόγραμμα της νέας πρέσβειρας των ΗΠΑ ξεκινά αύριο Σάββατο (1/11) από την εκδήλωση γνωριμίας που έχει διοργανωθεί από τον Σύνδεσμο Ελληνοϊσραηλινής Φιλίας, στο Πάρκο Ελευθερίας (16:30) που βρίσκεται μόλις μερικά μέτρα μακριά. Στην εκδήλωση θα μιλήσει η Ελένη Μπούση, γνωστή προσωπικότητα της ελληνοαμερικανικής κοινότητας.

Στις 19:00, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα παραθέσει δεξίωση στο ξενοδοχείο «Grand Hyatt», παρουσία επιχειρηματιών, πολιτικών και εκπροσώπων της δημόσιας ζωής, με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από την ίδρυση του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών.

Το event θα περιλαμβάνει επίσημο δείπνο, κοκτέιλ και χορό, ενώ οι προσκεκλημένοι θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν το μενού της προτίμησής τους. Οι επιλογές περιλαμβάνουν μοσχαρίσιο φιλέτο με κόκκινο κρασί και σάλτσα θυμαριού, φιλέτο τσιπούρας με λαχανικά, ή ψητό κουνουπίδι με σάλτσα καρύδας και ταχίνι.

Την επόμενη ημέρα, Κυριακή 2 Νοεμβρίου αναμένεται να γνωρίσει τη νυχτερινή Αθήνα, καθώς θα βρεθεί στο «Κέντρο Αθηνών» για να παρακολουθήσει την εμφάνιση του Κωνσταντίνου Αργυρού. Υπενθυμίζεται πως η νέα Αμερικανίδα πρέσβειρα στην Ελλάδα είχε γνωρίσει και διασκεδάσει με τον δημοφιλή τραγουδιστή στο πρόσφατο gala του οργανισμού «The Hellenic Initiative» στο Λονδίνο.

Οι προσκλήσεις για τη βραδιά έχουν σταλεί ήδη από την αμερικανική πρεσβεία, ενώ αναμένεται να παραστούν επιχειρηματίες, εκδότες, πολιτικοί και μέλη της ελληνοαμερικανικής κοινότητας.

Η πρώτη επίσημη υποχρέωσή της είναι προγραμματισμένη για την προσεχή Τρίτη (4/11), όταν θα υποβάλει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, σε τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο. Μετά την παρουσίαση των διαπιστευτηρίων της, η κ. Γκιλφόιλ θα έχει και την πρώτη της επίσημη δημόσια τοποθέτηση ως πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Την Τετάρτη (5/11) η νέα πρέσβης θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επίκεντρο των επαφών θα βρεθούν η ενίσχυση των στρατηγικών σχέσεων Ελλάδας – ΗΠΑ, η ενεργειακή συνεργασία, καθώς και οι περιφερειακές εξελίξεις σε Ανατολική Μεσόγειο και Βαλκάνια.

