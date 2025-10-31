Close Menu
    Friday, October 31

    Βιλερουά ντε Γκαλό: Σε καλή αλλά όχι σταθερή θέση η νομισματική πολιτική

    Οικονομία
    Βιλερουά ντε Γκαλό: Σε καλή αλλά όχι σταθερή θέση η νομισματική πολιτική

    Η νομισματική πολιτική της ΕΚΤ είναι σε καλή θέση, αλλά αυτό θα μπορούσε να αλλάξει, δήλωσε.

    Η νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι σε καλή θέση, αλλά αυτό θα μπορούσε να αλλάξει, καθώς οι αξιωματούχοι αντιμετωπίζουν κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προέρχονται από τις χρηματοπιστωτικές αγορές, δήλωσε ο Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό, μέλος του ΔΣ της ΕΚΤ.

    Σύμφωνα με το -, οι δηλώσεις αυτές ακολουθούν μετά την απόφαση της ΕΚΤ να διατηρήσει το επιτόκιο καταθέσεων στο 2% για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση, με την πρόεδρο της κεντρικής τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ να δηλώνει ότι η ίδια και οι συνάδελφοί της «θα κάνουν ό,τι είναι απαραίτητο για να διασφαλίσουν ότι θα παραμείνουμε σε καλή θέση».

    «Είναι μια καλή, αλλά φυσικά δεν είναι μια σταθερή θέση», δήλωσε ο διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας. «Πρέπει να διατηρήσουμε πλήρη ευελιξία για να δράσουμε όπως απαιτείται».

    Ο Βιλερουά, ο οποίος είχε δηλώσει πριν από τη συνεδρίαση αυτής της εβδομάδας ότι μια μείωση των επιτοκίων είναι πιο πιθανή από μια αύξηση ως επόμενη κίνηση της ΕΚΤ, δήλωσε την Παρασκευή ότι η ευελιξία θα παραμείνει το κλειδί.

    «Περισσότερο από ποτέ, ο ευέλικτος πραγματισμός, καθοδηγούμενος από δεδομένα και προβλέψεις, θα είναι απαραίτητος στις επερχόμενες συνεδριάσεις μας», είπε.

