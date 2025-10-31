Βρετανία:-Γιατί-ο-βασιλιάς-Κάρολος-«ξήλωσε»-τον-τίτλο-του-πρίγκιπα-από-τον-Άντριου-και-τον-απομάκρυνε-από-τη-βασιλική-κατοικία

Το Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι ο βασιλιάς Κάρολος ξεκίνησε τη διαδικασία αφαίρεσης όλων των τίτλων και τιμητικών διακρίσεων του πρίγκιπα Άντριου, μετά τις αποκαλύψεις σχετικά με τη σχέση του με τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν.

Ο πρώην πλέον πρίγκιπας θα πρέπει επίσης να εγκαταλείψει τη βασιλική κατοικία Royal Lodge κοντά στο Κάστρο του Γουίνδσορ, όπου διέμενε από το 2003.

Η ανακοίνωση από το Παλάτι χαρακτηρίστηκε ως «απαλλαγμένη από βασιλικές ευγένειες» και περιλάμβανε σπάνια αυστηρή γλώσσα. «Η Αυτού Μεγαλειότης ξεκίνησε επίσημη διαδικασία για την αφαίρεση του τίτλου, του ύφους και των τιμών του πρίγκιπα Άντριου», ανέφερε η δήλωση. «Ο πρίγκιπας Άντριου θα είναι πλέον γνωστός ως Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ. Η μίσθωση της κατοικίας Royal Lodge του παρείχε μέχρι σήμερα νομική προστασία ώστε να παραμένει σε αυτήν. Έχει πλέον επιδοθεί επίσημη ειδοποίηση για παράδοση της μίσθωσης και θα μετακινηθεί σε ιδιωτική κατοικία».

Το Παλάτι πρόσθεσε πως «οι κυρώσεις αυτές κρίνονται αναγκαίες, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι ο ίδιος συνεχίζει να αρνείται τις κατηγορίες εναντίον του». Ο Άντριου αναμένεται να μετακομίσει στο κτήμα Σάντριγχαμ, περίπου 160 χιλιόμετρα βόρεια του Λονδίνου, σε κατοικία που θα χρηματοδοτηθεί ιδιωτικά από τον βασιλιά.

Αντιδράσεις για την καθυστερημένη κίνηση του Παλατιού

Η απόφαση του βασιλιά χαρακτηρίστηκε από πηγές του Παλατιού ως «αναπόφευκτη», καθώς η υπόθεση του πρίγκιπα συνέχιζε να επισκιάζει το προφίλ της μοναρχίας. Σύμφωνα με βρετανικά μέσα, ο Κάρολος Γ΄ φέρεται να είχε δεχθεί έντονες πιέσεις από συμβούλους και μέλη της οικογένειας να λάβει μέτρα μετά την αποκάλυψη νέων στοιχείων που έρχονται σε αντίθεση με προηγούμενες δηλώσεις του Άντριου.

Η απόφαση ήρθε έπειτα από μακρά περίοδο δημόσιας δυσαρέσκειας, καθώς ο πρίγκιπας Άντριου συνέχισε να αρνείται οποιαδήποτε σχέση με τις κατηγορίες περί σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου που είχε διατυπώσει η Βιρτζίνια Ρόμπερτς Τζιούφρε, θύμα του Τζέφρι Έπσταϊν, που έβαλε τέλος στη ζωή της πριν από μερικούς μήνες.

Από την πλευρά του, ο Άντριου φέρεται να είναι «βαθιά απογοητευμένος» από την εξέλιξη, αλλά σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian συμφώνησε να συμμορφωθεί με την απόφαση για να αποφευχθεί περαιτέρω δημοσιότητα που θα έβλαπτε τη μοναρχία. Ο Άντριου δεν έχει εκφράσει αντίρρηση για τη διαδικασία, με την οποία θα του αφαιρεθούν επίσημα οι τίτλοι, περιλαμβανομένου του «Αυτού Υψηλότητας». Μεταξύ των τιμητικών διακρίσεων που επηρεάζονται είναι το Τάγμα της Περικνημίδας και ο Μεγαλόσταυρος του Βικτωριανού Τάγματος.

Παράλληλα, πολιτικοί και σχολιαστές στη Βρετανία έκαναν λόγο για «καθυστερημένη αλλά αναγκαία» ενέργεια, ενώ αναζωπυρώθηκε η συζήτηση για το εάν θα πρέπει να θεσπιστεί νομική διαδικασία αφαίρεσης τίτλων χωρίς την αποκλειστική παρέμβαση του Παλατιού.

Η υπουργός Πολιτισμού, Λίζα Νάντι, δήλωσε στο BBC ότι πρόκειται για «ένα ισχυρό μήνυμα», προσθέτοντας: «Υποστηρίζω πλήρως το βήμα που έκανε».

Η ηγέτιδα των Συντηρητικών, Κέμι Μπάντενοκ, εξήρε επίσης τη «πολύ δύσκολη» απόφαση του βασιλιά να κινηθεί εναντίον του αδελφού του, ενώ ο επικεφαλής των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, σερ Εντ Ντέιβι, είπε ότι ο Άντριου «ατίμασε το αξίωμά του».

Η κοινή γνώμη εμφανίζεται διχασμένη: μερίδα πολιτών θεωρεί την απόφαση σωστή, ενώ άλλοι εκφράζουν δυσαρέσκεια για τον χρόνο που χρειάστηκε η βασιλική οικογένεια να δράσει. Κατά την πρόσφατη δημόσια εμφάνιση του βασιλιά Καρόλου στο Lichfield Cathedral, διαδηλωτής τον ρώτησε ειρωνικά «πόσο καιρό γνωρίζει τον Άντριου και τον Έπσταϊν», γεγονός που δείχνει τη συνεχιζόμενη κοινωνική ένταση γύρω από την υπόθεση.

Έρευνα για πιθανή δίωξη

Επίσης αποκαλύφθηκε ότι ο Άντριου είχε αγοράσει το Royal Lodge το 2003 για 1 εκατ. δολάρια και κατέβαλλε «συμβολικό ενοίκιο» από τότε. Παρότι παραιτήθηκε από τα καθήκοντά του το 2019, το κοινό εξακολουθεί να αμφισβητεί την πηγή των χρημάτων του.