Γαλλία:-Στο-0,9%-ο-πληθωρισμός-τον-Οκτώβριο

Ο γαλλικός πληθωρισμός επιβραδύνθηκε περαιτέρω κάτω από τον στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τον Οκτώβριο, καθώς το κόστος ενέργειας μειώθηκε και οι αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων υποχώρησαν.

Η ένδειξη για τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης διαμορφώθηκε σε ετήσια βάση στο 0,9% μετά το 1,1% του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας Insee που παρούσιασε την Παρασκευή. Η μέτρηση ταιριάζει με τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε έρευνα του -.

Τα στοιχεία της Γαλλίας για τον Οκτώβριο έδειξαν ότι ο πληθωρισμός συγκρατήθηκε από την πτώση των τιμών της ενέργειας κατά 5,6%. Η αύξηση του κόστους των τροφίμων επιβραδύνθηκε στο 1,3% από 1,7%, ενώ οι υπηρεσίες παρέμειναν σταθερές στο 2,4%.

Η Γερμανία ανέφερε ρυθμό 2,3% την Πέμπτη και τα στοιχεία αργότερα την Παρασκευή αναμένεται να δείξουν ότι ο μέσος όρος για το νομισματικό μπλοκ υποχώρησε στο 2,1% αυτόν τον μήνα.

Η ΕΚΤ άφησε τα επιτόκια αμετάβλητα για τρίτη συνεδρίαση αυτή την εβδομάδα, καθώς οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής γίνονται πιο σίγουροι ότι έχουν σταθεροποιήσει τις τιμές. Η Πρόεδρος Κριστίν Λαγκάρντ επανέλαβε ότι, όσον αφορά τη νομισματική πολιτική, η κεντρική τράπεζα «βρίσκεται σε καλή κατάσταση».