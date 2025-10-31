Δίκη Χρυσής Αυγής: Στις 12 Δεκεμβρίου η εισαγγελική πρόταση – Τι είπε στην απολογία του ο Γιάννης Λαγός

Ο πρώην ευρωβουλευτής Ιωάννης Λαγός ολοκλήρωσε την απολογία του ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, κλείνοντας τον κύκλο των απολογιών για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή.

Η δίκη εισέρχεται πλέον στην τελική της φάση, καθώς στην επόμενη συνεδρίαση, στις 12 Δεκεμβρίου, αναμένεται η αγόρευση της εισαγγελέως της Έδρας Κυριακής Στεφανάτου. Τρία και πλέον χρόνια μετά την έναρξη της δευτεροβάθμιας διαδικασίας, η εισαγγελική λειτουργός θα καταθέσει τη θέση της για την ενοχή ή μη των κατηγορουμένων σε μια υπόθεση που έχει χαρακτηριστεί πρωτοφανής για τα ελληνικά δεδομένα, καθώς ένα πολιτικό κόμμα αντιμετωπίζεται ως μανδύας εγκληματικής οργάνωσης.

Ο Γιάννης Λαγός, που έχει καταδικαστεί πρωτόδικα σε κάθειρξη 13 ετών ως μέλος της διευθυντικής ομάδας της Χρυσής Αυγής, αρνήθηκε κατηγορηματικά τις κατηγορίες. Υποστήριξε ότι δεν είχε φυσική παρουσία σε καμία από τις εγκληματικές πράξεις που αποδίδονται στη Χρυσή Αυγή και αμφισβήτησε το κατηγορητήριο, σημειώνοντας πως η υπόθεση “στήθηκε” για να πληγεί το κόμμα.

Κατά την έναρξη της απολογίας του, ανέφερε: «Στη συνείδησή μου δεν είμαι απολογούμενος. Θα αισθανόμουν έτσι αν το δικαστήριο προσπαθούσε να αναδείξει την αλήθεια». Επανέλαβε τον ισχυρισμό περί πολιτικής δίωξης, αναφέροντας ότι μετατράπηκε σε “τέρας” μέσω δημοσιευμάτων, ενώ τόνισε πως το δικαστήριο δεν συνέβαλε στην αποκάλυψη της αλήθειας.

Σχολιάζοντας τη στάση της Δικαιοσύνης, υποστήριξε πως δεν του έχει δοθεί ούτε μία μέρα άδεια από τη φυλακή, ενώ τη δικαιούται εδώ και δυόμισι χρόνια, χαρακτηρίζοντας την αντιμετώπισή του εκδικητική.

Η πρόεδρος του δικαστηρίου ρώτησε τον κατηγορούμενο για τηλεφωνική συνομιλία που είχε λίγο πριν τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα με τον επικεφαλής της Τοπικής Οργάνωσης Νίκαιας. Ο Λαγός απάντησε πως η συνομιλία αφορούσε ομιλία του αρχηγού της Χρυσής Αυγής, Νίκου Μιχαλολιάκου, στην περιοχή.

Δήλωσε πως δεν γνώριζε τον δράστη της δολοφονίας, Γιώργο Ρουπακιά, και περιέγραψε ότι τον είχε δει μόνο στα γραφεία της Νίκαιας, όπου εργαζόταν στο κυλικείο.

Για την επίθεση σε Αιγύπτιους ψαράδες, ο Λαγός τη χαρακτήρισε «μια από τις μεγαλύτερες αλητείες που έχουν συμβεί ποτέ». Όταν η πρόεδρος επισήμανε πως η επίθεση έγινε λίγες ώρες μετά από δική του ομιλία, ο Λαγός απάντησε: «Αυτοί που το έκαναν ή ήταν ανόητοι ή το έκαναν εσκεμμένα», αποκλείοντας να ήταν μέλη της Χρυσής Αυγής.

Σε ερώτηση για την “υπακοή στον Αρχηγό”, απάντησε πως υπήρχε σεβασμός προς τον Νίκο Μιχαλολιάκο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπήρχαν διαφωνίες ή διαφορετικές απόψεις.

Δήλωση Γιώργου Ρουπακιά

Μετά την απολογία Λαγού, ο συνήγορος υπεράσπισης του Γιώργου Ρουπακιά κατέθεσε δήλωση του εντολέα του, στην οποία εκφράζει μεταμέλεια και ζητά συγγνώμη «για τον ανείπωτο πόνο που προκάλεσε». Ο Ρουπακιάς, που έχει καταδικαστεί πρωτόδικα σε ισόβια και 14 χρόνια κάθειρξη για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, δεν παρέστη αυτοπροσώπως στο δικαστήριο.

Στη δήλωσή του, ο Ρουπακιάς αναφέρει πως «δεν είμαι δολοφόνος, ούτε φασίστας» και υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε τα πρόσωπα που βρίσκονταν στο σημείο του εγκλήματος. Επιμένει ότι το έγκλημα δεν ήταν προμελετημένο και δηλώνει πως «χτύπησε μία φορά τον Παύλο Φύσσα με μαχαίρι που σαν βλάκας έφερε μαζί του», προσθέτοντας ότι δεν ήθελε να σκοτώσει, αλλά να ξεφύγει.

Τέλος, ο Ρουπακιάς σημειώνει ότι «πλην της οικογένειας του Φύσσα, ουδείς ενδιαφέρθηκε για ό,τι έγινε εκεί. Αντίθετα στήθηκε ένα σκοτεινό πολιτικό αφήγημα. Ζητάω συγγνώμη από την οικογένεια».

