ΕΚΤ:-Το-ΑΙ-«ανθίζει»,-η-μεταποίηση-συνεχίζει-να-αντιμετωπίζει-δυσκολίες

Μικρή βελτίωση των επιχειρηματικών συνθηκών καταγράφουν οι εταιρείες της ευρωζώνης, ωστόσο αυτό εξακολουθεί να υποδηλώνει μία μέτρια ανάπτυξη, ακόμη και αν ορισμένοι τομείς, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, σημειώνουν άνθηση, σύμφωνα με έρευνα της ΕΚΤ για μη χρηματοοικονομικές εταιρείες την Παρασκευή.

Η ΕΚΤ διατήρησε την πολιτική της αμετάβλητη την Πέμπτη, αναφέροντας ότι οι οικονομικές προοπτικές παρέμειναν σύμφωνες με τις προηγούμενες προβλέψεις της για αργή αλλά σταθερή ανάπτυξη, καθώς οι αντιξοότητες των δασμών αντισταθμίζονται από την κατανάλωση.

«Πολλές εταιρείες επενδύουν ισχυρά σε ψηφιακές υποδομές, γεγονός που οδήγησε σε σημαντικά αυξανόμενη ζήτηση για λογισμικό και βάσεις δεδομένων, ιδίως λύσεις cloud, και Τεχνητή Νοημοσύνη», ανέφερε η ΕΚΤ, που σημειώνει ότι οι δαπάνες στο ΑΙ ενισχύθηκαν.

Οι εταιρείες δήλωσαν ότι αυτές οι επενδύσεις ήταν ιδιαίτερα ισχυρές στον χρηματοπιστωτικό και δημόσιο τομέα και η αυξανόμενη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης έχει ξεκινήσει να διαταράσσει το επιχειρηματικό μοντέλο των παραδοσιακών εταιρειών συμβούλων. Την ίδια ώρα, η μεταποίηση συνέχισε να αντιμετωπίζει δυσκολίες.

«Η παραγωγή της μεταποίησης εξακολουθούσε να επηρεάζεται από τους δασμούς, την αβεβαιότητα και τις προκλήσεις για την ανταγωνιστικότητα, καθώς και από τη σχετικά συγκρατημένη αύξηση των δαπανών για καταναλωτικά αγαθά, με μικρή αναμενόμενη βελτίωση βραχυπρόθεσμα», ανέφερε η ΕΚΤ.

Την ίδια ώρα, ο κατασκευαστικός τομέας κινείται σιγά σιγά σε τροχιά ανάπτυξης και οι εταιρείες ανάφεραν καλή ή ικανοποιητική ανάπτυξη, η οποία συνδέεται ιδιαίτερα με τις καταναλωτικές δαπάνες για τον τουρισμό και τη φιλοξενία, καθώς και με τις επενδύσεις σε λογισμικό, λύσεις δεδομένων και τεχνητή νοημοσύνη, πρόσθεσε η ΕΚΤ.

Οι καταναλωτικές δαπάνες παρέμειναν υποτονικές, οι κατασκευαστές συσκευών και ηλεκτρονικών ειδών ανέφεραν θετική ανάπτυξη και οι επαφές στον τουρισμό, τη φιλοξενία και την ψυχαγωγία είχαν αυξηθεί σημαντικά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Η έρευνα έδειξε επίσης ότι οι προοπτικές απασχόλησης παρέμειναν σχετικά υποτονικές ενώ η αύξηση των μισθών μετριάστηκε.