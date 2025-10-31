Εντός-Νοεμβρίου-η-δημόσια-διαβούλευση-για-τη-«μεταφορά»-του-ΟΠΕΚΕΠΕ-στην-ΑΑΔΕ

Μέχρι τις 20 Νοεμβρίου εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμο να τεθεί σε ολιγοήμερη δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Εθνικού Οργανισμού Πληρωμών στην ΑΑΔΕ, ενώ χθες πραγματοποιήθηκε νέα έφοδος της Οικονομικής Αστυνομίας στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η μετάβαση, όπως ανέφερε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, με τελικό στόχο υλοποίησης την 1η Ιανουαρίου του 2026, θα πραγματοποιηθεί με τη μεταρρύθμιση στρατηγικού χαρακτήρα, που εγκρίθηκε από το προχθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο και στηρίζεται σε πέντε βασικούς πυλώνες:

Μεταφορά της Διαπίστευσης του Εθνικού Οργανισμού Πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και, παράλληλα, όλων των αρμοδιοτήτων του οργανισμού πληρωμών όπως προβλέπονται από την ενωσιακή νομοθεσία.

Εφαρμογή του μοντέλου της οιονεί καθολικής διαδοχής σε δικαιώματα και υποχρεώσεις μεταξύ των δύο οντοτήτων (από ΟΠΕΚΕΠΕ σε ΑΑΔΕ).

Οργανωτική ενσωμάτωση και προσαρμογή όλων των υποδομών πληρωμών και ελέγχου με σκοπό την πλήρη ανάληψη της διαχείρισης των δύο ευρωπαϊκών Ταμείων: του ΕΓΤΕΕ (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων) και του ΕΓΤΑΑ (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Σεβασμός στο προσωπικό: χαρτογράφηση και αξιολόγηση των διαδικασιών και του προσωπικού του ΟΠΕΚΕΠΕ από ανεξάρτητο εξωτερικό φορέα, υπό την εποπτεία της ΑΑΔΕ και ενσωμάτωση/απορρόφησή τους στην ΑΑΔΕ.

Πλήρης ανάληψη του ρόλου του Οργανισμού Πληρωμών από την ΑΑΔΕ, με εγγυημένη επιχειρησιακή συνέχεια και σταθερότητα.

Η μεταρρύθμιση της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων εντάσσεται στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης (Action Plan) για την εξασφάλιση της διαπίστευσης του οργανισμού πληρωμών, το οποίο έχει εκπονηθεί σε συνεργασία με τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες και αποσκοπεί στην αποκατάσταση της λειτουργικής και θεσμικής συμμόρφωσης της χώρας.

Παράλληλα, μέχρι τις 4 Νοεμβρίου η Ελλάδα αναμένεται να καταθέσει στις Βρυξέλλες το «συμπληρωματικό» αλλά κρίσιμο Action Plan 2 που εστιάζει στα γεωχωρικά δεδομένα, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται μεταξύ άλλων να προβλέπει την επικαιοποίηση του monitoring των αγροτικών εκτάσεων στο 100% σε βάθος τριετίας.

«Πιστεύω ότι θα κερδίσουμε αυτό τον αγώνα δρόμου», ώστε να δοθεί η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης, μετά από τους ελέγχους που πρέπει απαραίτητα να γίνουν, εντός του Νοεμβρίου», είπε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Kώστας Τσιάρας, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Νέα «έφοδος»

Στο μεταξύ, νέα «έφοδος» πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί στον ΟΠΕΚΕΠΕ από την Οικονομική Αστυνομία και τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών στο πλαίσιο της υφιστάμενης από το καλοκαίρι προκαταρκτικής έρευνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί προχώρησαν στην κατάσχεση όλου του αρχείου αιτήσεων για επιδοτήσεις του 2025, καθώς αυτές τις ημέρες ολοκληρώθηκε η διαδικασία για το τρέχον έτος και αναμένονται πληρωμές μέσα στον Νοέμβριο, ενώ για τα προηγούμενα έτη είχε προηγηθεί αυτή η διαδικασία.

Όπως υπογραμμίζεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, υπάρχει πλήρης συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές οι οποίες αναζητούν πιθανόν νέες επιβαρυντικές παράνομες δραστηριότητες από εμπλεκόμενους και ήδη κατηγορούμενους ή τυχόν πρόσθετα τεκμήρια για πιθανούς νέους εμπλεκόμενους και νέες υποθέσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η εν λόγω έρευνα έρχεται λίγες μέρες μετά την έφοδο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) στις 13/10, στον ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να ελέγξει τις πληρωμές του οργανισμού για τη δωδεκαετία 2014-2025.