Ερώτηση-από-το-ΠΑΣΟΚ-προς-Κικίλια-για-την-απομάκρυνση-του-λιμενάρχη-Χανίων

Η απομάκρυνση του Κεντρικού Λιμενάρχη Χανίων από τη θέση του, με αφορμή το επεισόδιο μεταξύ οδηγών στο γκαράζ πλοίου στο Λιμάνι Χανίων, είναι το αντικείμενο ερώτησης, που κατέθεσε στη Βουλή, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης.

Στην ερώτηση ο βουλευτής καλεί τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια να ενημερώσει τη Βουλή αν η απόφασή του να απομακρύνει τον Κεντρικό Λιμενάρχη Χανίων από τη θέση του, ελήφθη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4504.2017. Ο βουλευτής κάνει επίσης λόγο για αλαζονεία και αυταρχισμό του υπουργού προς τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος και τους θεσμούς.

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.