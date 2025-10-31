Ερώτηση από το ΠΑΣΟΚ προς Κικίλια για την απομάκρυνση του λιμενάρχη Χανίων
Ο βουλευτής Σταύρος Μιχαηλίδης κάνει λόγο για αλαζονεία και αυταρχισμό του υπουργού προς τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος και τους θεσμούς
Η απομάκρυνση του Κεντρικού Λιμενάρχη Χανίων από τη θέση του, με αφορμή το επεισόδιο μεταξύ οδηγών στο γκαράζ πλοίου στο Λιμάνι Χανίων, είναι το αντικείμενο ερώτησης, που κατέθεσε στη Βουλή, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης.
Στην ερώτηση ο βουλευτής καλεί τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια να ενημερώσει τη Βουλή αν η απόφασή του να απομακρύνει τον Κεντρικό Λιμενάρχη Χανίων από τη θέση του, ελήφθη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4504.2017. Ο βουλευτής κάνει επίσης λόγο για αλαζονεία και αυταρχισμό του υπουργού προς τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος και τους θεσμούς.
- ΑΠΕ – ΜΠΕ
