ΚΚΕ:-Το-σχέδιο-για-την-αντιμετώπιση-της-λειψυδρίας-προωθεί-την-εμπορευματοποίηση-του-νερού

«Το σχέδιο της κυβέρνησης για “την αντιμετώπιση της λειψυδρίας” προωθεί αποφασιστικά την πολιτική της ΕΕ για την εμπορευματοποίηση του νερού, η οποία θα επιφέρει εκτόξευση των τιμών σε βάρος του λαού. Πρόκειται για σχέδιο που υλοποιείται διαδοχικά από όλες τις κυβερνήσεις την τελευταία 15ετία με στόχο τη στήριξη της βιομηχανίας νερού της ΕΕ, γι’ αυτό ιεραρχεί τεχνικές λύσεις ύδρευσης και άρδευσης με κριτήριο την κερδοφορία των επενδύσεων, σε βάρος των εργαζόμενων» επισημαίνει το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του και προσθέτει:.

«Αξιοποιώντας την απειλή της “ξηρασίας”, το κυβερνητικό σχέδιο αντί να προωθεί την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων με κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες και μέσα σ’ αυτά τεχνικά έργα συλλογής και αποθήκευσης βρόχινου νερού, προωθεί ορισμένα τεχνικά έργα μεταφοράς νερού και κυρίως την πανάκριβη λύση της αφαλάτωσης και για την Αττική. Πρόκειται για τεχνικές λύσεις δεμένες με την πολιτική της ΕΕ για την “πράσινη ενεργειακή μετάβαση”, αφού η αφαλάτωση θα μπορεί να αξιοποιεί την πλεονάζουσα ηλεκτρική ενέργεια των πανάκριβων ΑΠΕ. Είναι σαφές πως τα έργα που προωθούνται έχουν στόχο τη δημιουργία νέων πεδίων κερδοφορίας για το μεγάλο κεφάλαιο στον τομέα του νερού και της ενέργειας και όχι την εξασφάλιση της πρόσβασης του λαού σε ποιοτικό και φθηνό νερό.

Το κυβερνητικό σχέδιο προωθεί, επίσης, τη συγκέντρωση αρμοδιοτήτων σε ΕΥΔΑΠ και ΕΥΔΑΘ που, πέραν των διευρυμένων χωρικών ορίων, θα ασχολούνται και με την άρδευση, οδηγώντας σε μεγάλη αύξηση του κόστους για τους βιοπαλαιστές αγρότες και για τους λαϊκούς καταναλωτές».

«Το ΚΚΕ καλεί τον λαό να απορρίψει κατηγορηματικά και να αντιπαλέψει τον σχεδιασμό της κυβέρνησης, συνολικά την πολιτική που αντιμετωπίζει το νερό ως εμπόρευμα, διεκδικώντας φτηνό, ελεγμένο, ποιοτικό νερό» τονίζει, καταλήγοντας, η ανακοίνωση του κόμματος.

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.