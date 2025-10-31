Κοντογεώργης:-Η-κυβέρνηση-δεν-έχει-μέτωπο-με-τους-αγρότες,-αλλά-με-όσους-πήραν-παράνομα-ενισχύσεις

Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ξεκίνησε η συνέντευξη του Θανάση Κοντογεώργη στον ρ/σ Real FM 97,8, με τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ να επαναλαμβάνει τα τρία βασικά ορόσημα της κυβέρνησης: πρώτον, την 4η Νοεμβρίου πρέπει να κατατεθεί το σχέδιο ελέγχου και διαχείρισης για τις επιδοτήσεις, δεύτερον, μέχρι τέλος του έτους να έχουν ψηφισθεί οι διατάξεις απορρόφησης του ΟΠΕΚΕΠΕ από την ΑΑΔΕ και τρίτον, τον Νοέμβριο να δοθούν οι προκαταβολές της βασικής ενίσχυσης.

«Δουλεύουμε προς αυτήν την κατεύθυνση, δεν είναι μια εύκολη διαδικασία, υπήρχαν σοβαρές εκκρεμότητες και εμπόδια», σημείωσε και προσέθεσε: «Έχει γίνει μια πολύ μεθοδική δουλειά σε σύντομο χρονικό διάστημα».

Εν τέλει, συνέχισε, «θα ξεχωρίσει η ήρα από το στάρι και πλέον, κάθε αποζημίωση ή επιδότηση θα κατευθυνθεί σε αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη», δηλαδή τους πραγματικούς αγρότες. Ταυτοχρόνως, ο Θ. Κοντογεώργης περιέγραψε τις «δύο βασικές αρχές» της κυβερνητικής πολιτικής: «Πρώτον, η ανάληψη ευθύνης και να κάνουμε το σωστό. Και, δεύτερον, απόλυτη διαφάνεια στο σύστημα αγροτικών επιδοτήσεων και σε ό,τι έγινε στον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Κληθείς να σχολιάσει δήλωση του γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της ΝΔ, Βασίλη Φεύγα, για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ ξεκαθάρισε ότι «η κυβέρνηση δεν έχει μέτωπο με τον αγροτικό κόσμο. Αντιθέτως έχει μέτωπο με αυτούς που αξιοποίησαν “τρύπες” του συστήματος, προκειμένου να λάβουν παράνομες επιδοτήσεις εις βάρος κάποιων άλλων».

Και αμέσως μετά, «δεν θέλω να ερμηνεύσω τον κύριο Φεύγα, δεν τον είδα (σ.σ. στην τηλεοπτική τοποθέτηση που έκανε), προφανώς είχε στο μυαλό του όλους εκείνους που κατέφευγαν στις απαράδεκτες μεθόδους. Αλίμονο αν είχαμε απέναντί μας τους ανθρώπους της αγροτιάς, οι οποίοι πραγματικά αντιμετωπίζουν δυσκολίες», επισήμανε ο Θ. Κοντογεώργης.

Ενώ για τη δήλωση της βουλευτού Σοφίας Βούλτεψη για την Ευρωπαία Εισαγγελέα, απάντησε στην αρχή με ένα σχόλιο για την αντιπολίτευση, η οποία «ήθελε τόσο καιρό να μας πείσει ότι η χώρα μας, και μόνον η χώρα μας, βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας». Στην πραγματικότητα, συμπλήρωσε, «υπάρχουν υποθέσεις στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες και δη για ζητήματα που αφορούν τον αγροτικό τομέα».

Στον πυρήνα του θέματος, «έχουμε ένα πολύ καλό επίπεδο συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αυτό αποτυπώθηκε και στις δηλώσεις της κυρίας Κοβέσι», αλλά και στις επιτυχίες της Ελληνικής Αστυνομίας. «Υπάρχει σύμπτωση στόχων, εμείς θέλουμε να ξεκαθαρίσει το τοπίο, να αποδοθεί δικαιοσύνη», επέμεινε ο υφυπουργός διευκρινίζοντας πως μιλά «ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης και έτσι αντιμετωπίζω τη συνεργασία μας με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

Η συνέντευξη έκλεισε με το θέμα των ΕΛΤΑ: αφού χαρακτήρισε «λογικό» να υπάρχει αναστάτωση, παρατήρησε ότι λόγω διαφορετικών συνηθειών των ανθρώπων, «υπάρχει μια συρρίκνωση του κύκλου εργασιών» των ταχυδρομείων. Ετίθετο, συνεπώς, «θέμα με την οικονομική βιωσιμότητα των ΕΛΤΑ, προφανώς είναι δύσκολες αποφάσεις».

Στο σημείο αυτό, όμως, ο Θ. Κοντογεώργης προχώρησε σε μια διπλή παρατήρηση: πρώτον, «το προσωπικό που υπάρχει, θα αξιοποιηθεί ακόμη και για ραντεβού με ανθρώπους που δεν μπορούν να μετακινηθούν». Δεύτερον, θα επεκταθεί το δίκτυο ιδιωτών συνεργατών των ΕΛΠΑ, αλλά «όλα αυτά θα διευκρινισθούν στην πορεία», κατέληξε.

- sofokleous10.gr

