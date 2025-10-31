Κώστας-Σκρέκας:-Υλοποιείται-το-μεγαλύτερο-πρόγραμμα-ενίσχυσης-Ενόπλων-δυνάμεων,-που-έχει-γίνει-ποτέ

Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Εθνικής ‘Αμυνας, αλλά και στο πολιτικό τοπίο που διαμορφώνεται με την ίδρυση νέων κομμάτων αναφέρθηκε ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Σκρέκας μιλώντας στην ΕΡΤ News.

Σε ερώτηση σχετικά με την εκδήλωση του υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας, ο κ. Σκρέκας απάντησε πως «η οπτική μεταμόρφωση του κτιρίου του υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας, έρχεται σε μια στιγμή συνολικού μετασχηματισμού του Ελληνικού Στρατού, καθώς η χώρα υλοποιεί το μεγαλύτερο πρόγραμμα ενίσχυσης που έχει γίνει ποτέ».

Τόνισε επίσης, πως «τα μηνύματα της εκδήλωσης στάλθηκαν, τόσο εντός, όσο και εκτός Ελλάδος όσον αφορά τη δυνατότητα της χώρας να προασπίσει την κυριαρχία της, συνεχίζοντας την παράδοση των Ελλήνων να παλεύουν μέχρι τελευταίας ρανίδος του αίματός τους, για τα ιδανικά και τις αξίες μας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση σχετικά με τη στέρηση της αυτοδυναμίας στις επόμενες εκλογές από την πιθανή ίδρυση νέων κομμάτων, ο Γραμματέας τόνισε: «Εμείς θα κριθούμε από αυτά τα οποία πράττουμε, από το πώς αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα και ο ελληνικός λαός είναι εκείνος που θα μας δώσει την εντολή ή όχι να δημιουργήσουμε μια ισχυρή κυβέρνηση, για να προχωρήσει η Ελλάδα μπροστά.»

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

