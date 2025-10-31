Κ. Πιερρακάκης για Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό: Ανάγκη για «όραμα» για την ΕΕ του μέλλοντος – Στέγαση και Άμυνα οι προτεραιότητες

Την ανάγκη για έναν φιλόδοξο, αλλά και ρεαλιστικό ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ο οποίος δεν θα είναι απλώς ένα σύνολο αριθμών, αλλά ένα «όραμα» για την Ευρωπαϊκή Ένωση του μέλλοντος, τονίζει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης μετά τη συνάντησή του με τον Επίτροπο της ΕΕ Πιότρ Σεράφιν.

Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι ο νέος προϋπολογισμός πρέπει να στηρίξει νέες ανάγκες, με έμφαση στην προσιτή στέγαση, την ευρωπαϊκή άμυνα και την ανθεκτικότητα στις φυσικές καταστροφές, επισημαίνοντας τη δυναμική επιστροφή της Ελλάδας στη διαμόρφωση των κοινών ευρωπαϊκών αποφάσεων.

Ολόκληρη η ανάρτηση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κ. Πιερρακάκη

«Με τον Νίκο Παπαθανάση υποδεχτήκαμε στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τον Επίτροπο της ΕΕ για θέματα προϋπολογισμού, καταπολέμησης της απάτης και δημόσιας διοίκησης Πιότρ Σεράφιν.

Ο Επίτροπος έχει αναλάβει μια από τις πιο απαιτητικές αποστολές: να διαμορφώσει έναν ευρωπαϊκό προϋπολογισμό που δεν θα αποτελεί απλώς ένα σύνολο αριθμών, αλλά ένα όραμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση του μέλλοντος και για τη θέση της στον κόσμο.

Χρειαζόμαστε έναν φιλόδοξο αλλά ρεαλιστικό ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, που θα εξοπλίζει την Ένωση με τους αναγκαίους πόρους για να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις και στις προκλήσεις της, χωρίς να ξεχνά τους ανθρώπους και τις περιοχές που χρίζουν μεγαλύτερης στήριξης.

Ο νέος προϋπολογισμός πρέπει να στηρίξει τις νέες ευρωπαϊκές φιλοδοξίες: την προσιτή στέγαση, την ευρωπαϊκή άμυνα, την ενεργειακή ασφάλεια, την ανθεκτικότητα στις φυσικές καταστροφές, την τεχνολογική πρόοδο, την έρευνα και την καινοτομία, τη διαχείριση του μεταναστευτικού.

Η Ελλάδα έχει επιστρέψει πιο δυνατή, πιο ανθεκτική και έτοιμη να συμβάλει ενεργά στη διαμόρφωση των κοινών ευρωπαϊκών αποφάσεων. Πιστεύουμε σε μια Ευρώπη που εμπνέει εμπιστοσύνη και σταθερότητα στους πολίτες της, που σχεδιάζει και διαμορφώνει ενεργά το μέλλον της».