Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Friday, October 31

    Μπέσεντ στους FT: Η Κίνα «έκανε λάθος» απειλώντας με διακοπή εξαγωγών των σπάνιων γαιών

    Ευρώπη
    Μπέσεντ-στους-ft:-Η-Κίνα-«έκανε-λάθος»-απειλώντας-με-διακοπή-εξαγωγών-των-σπάνιων-γαιών
    Μπέσεντ στους FT: Η Κίνα «έκανε λάθος» απειλώντας με διακοπή εξαγωγών των σπάνιων γαιών

    Η Κίνα «έκανε ένα πραγματικό λάθος» απειλώντας να διακόψει τις εξαγωγές των σπάνιων γαιών της, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, στους Financial Times σε συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε σήμερα.

    Οι ηγέτες των ΗΠΑ και της Κίνας είχαν φτάσει σε μια «ισορροπία», αλλά προειδοποίησαν ότι η Κίνα δεν θα μπορούσε να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τα κρίσιμα ορυκτά της ως εργαλείο καταναγκασμού, δήλωσε ο Μπέσεντ στους FT.

    Η Κίνα «έκανε ένα πραγματικό λάθος» «εκτοξεύοντας πυρά» στις σπάνιες γαίες, δήλωσε ο Μπέσεντ στη βρετανική εφημερίδα.

    Με πληροφορίες από Reuters

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com