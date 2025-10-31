Μπέσεντ-στους-ft:-Η-Κίνα-«έκανε-λάθος»-απειλώντας-με-διακοπή-εξαγωγών-των-σπάνιων-γαιών

Η Κίνα «έκανε ένα πραγματικό λάθος» απειλώντας να διακόψει τις εξαγωγές των σπάνιων γαιών της, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, στους Financial Times σε συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε σήμερα.

Οι ηγέτες των ΗΠΑ και της Κίνας είχαν φτάσει σε μια «ισορροπία», αλλά προειδοποίησαν ότι η Κίνα δεν θα μπορούσε να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τα κρίσιμα ορυκτά της ως εργαλείο καταναγκασμού, δήλωσε ο Μπέσεντ στους FT.

Η Κίνα «έκανε ένα πραγματικό λάθος» «εκτοξεύοντας πυρά» στις σπάνιες γαίες, δήλωσε ο Μπέσεντ στη βρετανική εφημερίδα.

Με πληροφορίες από Reuters