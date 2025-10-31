Νίκη-Κεραμέως:-Τα-ΚΕΠΑ-εκσυγχρονίζονται-και-γίνονται-πιο-ανθρώπινα,-κοντά-σε-κάθε-πολίτη

Με βίντεο που ανάρτησε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, αναφέρθηκε στις θετικές αλλαγές που προωθούνται στα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ).

Όπως επισημαίνει η υπουργός, οι μεταρρυθμίσεις αποσκοπούν στην ενίσχυση του αριθμού των γιατρών και στη διευκόλυνση των πολιτών, με τη δημιουργία νέων, σύγχρονων και προσβάσιμων δομών σε ολόκληρη τη χώρα.

Η Νίκη Κεραμέως τόνισε ότι οι αλλαγές αυτές υλοποιούνται με στόχο κάθε πολίτης να απολαμβάνει αξιοπρέπεια, σεβασμό και φροντίδα.

Σύμφωνα με την υπουργό, έχουν ήδη υλοποιηθεί σημαντικές βελτιώσεις για τα άτομα με αναπηρία και τα ΚΕΠΑ. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των γιατρών έχει υπερδιπλασιαστεί, από 500 σε 1.200 σε πανελλαδικό επίπεδο.

Επιπλέον, περισσότερα άτομα με μη αναστρέψιμες παθήσεις απαλλάσσονται πλέον από την επαναλαμβανόμενη διαδικασία εξέτασης από Επιτροπή, καθώς αρκεί μία μόνο αξιολόγηση.

Παράλληλα, έχουν παραδοθεί νέα, σύγχρονα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στο Γαλάτσι και στην Κοζάνη, ενώ αναμένονται και άλλες δομές με προσβάσιμες υποδομές για όλους.

Η υπουργός υπογράμμισε πως περισσότερη μέριμνα, περισσότερη αξιοπρέπεια και περισσότερος σεβασμός αποτελούν βασικούς στόχους των αλλαγών, ώστε τα ΚΕΠΑ να λειτουργούν με ανθρώπινο και σύγχρονο χαρακτήρα, δίπλα σε κάθε πολίτη.

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.