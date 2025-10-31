ΟΛΠ: Μηδέν δανεισμός, γεμάτο ταμείο και ρυθμοί ανάπτυξης πολυεθνικής

Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ) χτίζει το νέο του κεφάλαιο με πειθαρχία, ρευστότητα και σαφές πλάνο επέκτασης. Με καθαρή αποπληρωμή δανείων ύψους €26,5 εκατ., μέρισμα €48 εκατ. και επενδύσεις €68,5 εκατ. μέσα στο 2025, ο ΟΛΠ βάζει φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του πάνω στη φράση “χρηματοοικονομική ευρωστία”.

Σε μια χρονιά που οι περισσότεροι αμύνονται απέναντι στο υψηλό κόστος χρήματος, το λιμάνι του Πειραιά επιτίθεται με ρευστότητα €72,7 εκατ., μειώνει τον συνολικό δανεισμό κατά 32%, ρίχνει τη μόχλευση από 21,6% σε 13,8% και παράγει στο εννεάμηνο του 2025 EBITDA €111,5 εκατ., αυξημένο +8% σε ετήσια βάση.

Όλα αυτά με έσοδα €194,7 εκατ. (+11,3%) και καθαρά κέρδη μετά φόρων €76 εκατ. (+8,3%), δείχνοντας μια εταιρεία που λειτουργεί με χειρουργική ακρίβεια και διατηρεί κορυφαία απόδοση.

Στο τρίτο τρίμηνο του 2025, ο ΟΛΠ απέδειξε ότι ακόμη και με αντίθετο άνεμο, το “καράβι” του πιάνει την ταχύτητα που πρέπει. Έσοδα €72 εκατ. (+6%), EBITDA €42,2 εκατ. και καθαρά κέρδη €29,3 εκατ. αποτυπώνουν μια μηχανή που δουλεύει με ρυθμό δημιουργίας σημαντικής αξίας.

Στην αιχμή της φετινής ανόδου βρίσκονται τρεις τομείς: ο Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων, η Κρουαζιέρα και το έσοδο παραχώρησης.

Πίσω τους όμως αναπτύσσεται ένα ολόκληρο οικοσύστημα που αποδίδει με συνέπεια, ανεβάζοντας κάθε τρίμηνο τον πήχη.

Ο Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων του Προβλήτα Ι είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής. Κατέγραψε αύξηση +32% στη συνολική εξυπηρέτηση φορτίων, με τα TEUs να φτάνουν τα 546.399 έναντι 413.865 το 2024. Η άνοδος αυτή προέρχεται τόσο από την ενίσχυση του εγχώριου φορτίου (+15,3%), που συνδέεται άμεσα με την πορεία της ελληνικής οικονομίας, όσο και από τη θεαματική αύξηση των φορτίων transshipment (+44,1%), τα οποία ανέβηκαν από 240.502 σε 346.526 TEUs. Ουσιαστικά, ο Πειραιάς λειτουργεί πλέον σαν φυσικός κόμβος μεταφόρτωσης για ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο, κερδίζοντας μερίδια αγοράς από ανταγωνιστικά λιμάνια όπως της Βαλένθια και της Τεργέστης. Είναι η πιο ξεκάθαρη απόδειξη ότι ο Προβλήτας Ι έχει περάσει σε φάση πλήρους ωρίμανσης και μπορεί να στηρίξει μεσοπρόθεσμα και νέες ροές από Ασία και Μέση Ανατολή.

Η Κρουαζιέρα παραμένει το “κρυφό διαμάντι” του ΟΛΠ και συνεχίζει να αποδίδει πέρα από κάθε πρόβλεψη. Με 915.785 επιβάτες homeport (+10,2%) και 1,56 εκατ. επιβάτες συνολικά (+12,9%), ο Πειραιάς έχει καταστεί το πιο αναγνωρίσιμο σημείο εκκίνησης στη Μεσόγειο. Οι 547 αφίξεις homeport (+12,1%) και συνολικά 697 αφίξεις (+8,7%) επιβεβαιώνουν τη θέση του ως κορυφαίου κέντρου επιβατικής διακίνησης, με προοπτική επέκτασης της χωρητικότητας τα επόμενα έτη μέσω νέων υποδομών. Ο τομέας δεν τροφοδοτεί μόνο τα έσοδα του ΟΛΠ, αλλά δημιουργεί πολλαπλασιαστικό αποτύπωμα στην τοπική οικονομία — από τουρισμό μέχρι ανεφοδιασμό και συντήρηση πλοίων.

Το έσοδο παραχώρησης από τους Προβλήτες ΙΙ & ΙΙΙ, που διαχειρίζεται η Piraeus Container Terminal S.A. (COSCO), αυξήθηκε κατά +14,5% ή €8,7 εκατ., επιβεβαιώνοντας την ισχυρή δυναμική της συνολικής διακίνησης και τη σταθερότητα του συμβατικού μοντέλου συνεργασίας με τον στρατηγικό επενδυτή. Το συγκεκριμένο ρεύμα αποτελεί για τον ΟΛΠ τη σταθερότερη “μηχανή” ταμειακών ροών, εξασφαλίζοντας προβλεψιμότητα και χρηματοοικονομική ασφάλεια για τα επόμενα έτη.

Στο μέτωπο της Ακτοπλοΐας, παρά τη νομοθετική μείωση τελών κατά 50% από τον Μάιο του 2025, οι αριθμοί παραμένουν ενθαρρυντικοί. Τα 13.428 πλοία (+10,7%) και οι 14,1 εκατ. επιβάτες (+1,7%) δείχνουν ότι η κίνηση στο Αιγαίο κινείται ανοδικά, ενώ η προσωρινή μείωση εσόδων οφείλεται σε συγκυριακό μέτρο στήριξης της τουριστικής αγοράς.

Αντίστοιχα, ο Σταθμός Αυτοκινήτων επιβεβαιώνει την ανάκαμψη του εμπορίου οχημάτων, με +19,8% αύξηση στα συνολικά φορτία (από 180.777 σε 216.493 οχήματα) και +30,8% στα μεταφορτωμένα. Η πτώση εσόδων (€-2,5 εκατ.) αποδίδεται στην εξομάλυνση του χρόνου παραμονής, όχι σε μείωση δραστηριότητας.

Οι επενδύσεις του ΟΛΠ έφτασαν τα €68,5 εκατ. έναντι €32,2 εκατ. το 2024, περιλαμβάνοντας έργα υποδομών, αναβαθμίσεις τερματικών και περιβαλλοντικές παρεμβάσεις. Αυτό το επενδυτικό δεδομένο θέλει προσοχή καθώς είναι η ενσάρκωση ενός σχεδίου μακράς πνοής που μετατρέπει τον Πειραιά σε πραγματικό λιμενικός κόμβος 4ης γενιάς.

Η εταιρεία επενδύει από ίδια κεφάλαια χωρίς νέο δανεισμό, πράγμα σπάνιο ακόμη και για ιδιωτικούς ομίλους του μεγέθους της. Η δυνατότητα να παραμένει εντελώς ανεξάρτητη από τραπεζική μόχλευση την καθιστά φαινόμενο οικονομικής πειθαρχίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη ίσως παρουσίασε μια τεχνική μείωση λόγω συντηρήσεων στη Δεξαμενή ΙΙ, αλλά ο ίδιος ο ρυθμός των εργασιών παραμένει θετικός (+2,7% στις επισκευές). Πίσω από τους αριθμούς υπάρχει μια συνειδητή αναβάθμιση υποδομών που θα δώσει άλλο μέγεθος στη βιομηχανική δραστηριότητα της περιοχής από το 2026 και μετά.

Παράλληλα η πλήρης αποπληρωμή των τραπεζικών υποχρεώσεων στις 7 Μαρτίου 2025 σφράγισε το νέο μοντέλο διακυβέρνησης του ΟΛΠ – λιγότερο χρέος, περισσότερη ευελιξία, καλύτερες αποδόσεις. Η διοίκηση επέλεξε να “καθαρίσει” το ταμείο από υποχρεώσεις και να το μετατρέψει σε παραγωγό επενδυτικής δύναμης.

Ο ΟΛΠ μείωσε το συνολικό δανεισμό κατά 28 εκατ. ευρώ, ενώ διατήρησε επαρκή χρηματικά διαθέσιμα για να καλύψει όλες τις λειτουργικές και επενδυτικές του ανάγκες. Το αποτέλεσμα είναι ένας καθαρός ισολογισμός με ίδια κεφάλαια €437 εκατ. ( +6,9% ) και δείκτη μόχλευσης που πέφτει κάτω από το 14%.

Ο ΟΛΠ έχει πια μετατραπεί σε ένα σύγχρονο παράδειγμα επιτυχίας όπου η γεωστρατηγική θέση συναντά την οικονομική πειθαρχία. Με +11,3% αύξηση κύκλου εργασιών, +8% EBITDA και καθαρά κέρδη +8,3%, ο ΟΛΠ αποδεικνύει ότι η ανάπτυξη είναι δομική.

Το εννεάμηνο του 2025 είναι ένα μήνυμα συνέπειας που επιβεβαιώνει την ικανότητά του ΟΛΠ να εξελίσσεται σε έναν οργανισμό διεθνούς κλάσης, με σταθερή κερδοφορία και προοπτική επέκτασης στις νέες γραμμές logistics, digital port management και πράσινης ενέργειας.

Από πλευράς τώρα διαγραμματικής ανάλυσης η μετοχή του ΟΛΠ δοκιμάζει την περιοχή στήριξης των €42,50 με €41. Όσο η εν λόγω ζώνη συσσωρεύει αγοραστές η μετοχές θα πάρει εκ νέου τον ανηφορικό δρόμο για τα €48 με €50.

