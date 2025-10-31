Πιερρακάκης για λουκέτα σε ΕΛΤΑ: «Πρέπει να ληφθούν δύσκολες αποφάσεις» – Την Τρίτη έκτακτη συνεδρίαση των αρμόδιων Επιτροπών

Του Γιάννη Ανυφαντή

Την Τρίτη 4 Νοεμβρίου στις 13.00 θα πραγματοποιηθεί η έκτακτη συνεδρίαση των συναρμόδιων Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και Παραγωγής & Εμπορίου για το ξαφνικό λουκέτο σε 200 υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ. Η συνεδρίαση πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο έγινε δεκτό από όλα τα μέλη της επιτροπής, συμφωνώντας πως πρόκειται για ένα «καυτό» ζήτημα που απασχολεί τις τοπικές κοινωνίες.

Όπως ανακοινώθηκε, στη συνεδρίαση θα συμμετάσχει η πολιτική ηγεσία των υπουργείων Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και η διοίκηση των ΕΛΤΑ και του Υπερταμείου.

Αντιδράσεις από όλα τα κόμματα

«Είναι κάτι που πρέπει να το δούμε» τόνισε νωρίτερα την Παρασκευή ο βουλευτής της ΝΔ, Στέλιος Πέτσας, υπογραμμίζοντας πως το συγκεκριμένα ζήτημα τέθηκε ήδη κεντρικά και συζητήθηκε χθες σε σχετική τηλεδιάσκεψη. «Δεν είναι μόνο ζήτημα τεχνοκρατικό, αλλά και ζήτημα εξυπηρέτησης των πολιτών. Υπάρχουν θέματα με τους ηλικιωμένους, με τις παραμεθόριες περιοχές, αλλά και με μεγάλες περιοχές. Και στην περιοχή μου κλείνει υποκατάστημα που εξυπηρετεί τόσο κόσμο. Ελπίζω πως δεν συνδέεται το θέμα με την καθολική υπηρεσία», τόνισε.

Για μία «αιφνιδιαστική απόφαση, χωρίς καμία διαβούλευση», έκανε λόγο ο Μιχάλης Κατρίνης από το ΠΑΣΟΚ, επισημαίνοντας πως πρέπει άμεσα να έρθει στη Βουλή ο πρόεδρος του Υπερταμείου και οι συναρμόδιοι υπουργοί προκειμένου να ενημερώσουν τα μέλη της επιτροπής.

«Δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Νησιώτες, κάτοικοι ορεινών περιοχών, συνταξιούχοι, ακόμα και γειτονιές της Αθήνας που το έχουν ανάγκη, μένουν χωρίς ταχυδρομείο», τόνισε ο Νίκος Παππάς, προαναγγέλλοντας την κατάθεση αιτήματος από την Κουμουνδούρου για την έκτακτη σύγκληση των επιτροπών.

Ο πρόεδρος της επιτροπής Οικονομικών, Αθανάσιος Καββαδάς, απάντησε θετικά στο αίτημα της αντιπολίτευσης λέγοντας: «Έχετε και έχουμε όλοι δίκιο. Κι εγώ χθες το βράδυ, δέχθηκα όχι δεκάδες, πάνω από 100 τηλεφωνήματα επειδή κλείνει το ταχυδρομείο στο Νυδρί».

Παράλληλα, το ΚΚΕ κατέθεσε ερώτηση προς του υπουργούς Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας και Εργασίας «ποια μέτρα θα λάβει η κυβέρνηση ώστε: Να διασφαλιστεί ότι καμία περιοχή δεν θα μείνει χωρίς πρόσβαση σε βασικές ταχυδρομικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Να εξασφαλιστεί η παραμονή όλων των εργαζομένων στις θέσεις τους, χωρίς απολύσεις ή αναγκαστικές μετακινήσεις σε μεγάλες αποστάσεις, να γίνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και να ενισχυθούν οι υποδομές».

Πιερρακάκης: Πρέπει να ληφθούν δύσκολες αποφάσεις

Παρεμβαίνοντας στη συζήτηση ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης ξεκαθάρισε πως το ζητούμενο είναι η επιβίωση των ΕΛΤΑ. «Η αλληλογραφία είναι 10% αυτού που ήταν. Πρέπει να ληφθούν δύσκολες αποφάσεις» τόνισε ο ίδιος, προσθέτοντας πως «η συνθήκη που τα διέπει είναι εθνική. Η κυβέρνηση τα στήριξε με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και με μια εθελούσια έξοδο».

«Εγώ θα συμφωνήσω ότι πρέπει να ληφθεί υπόψιν κάθε παράμετρος. Και αυτό γίνεται. Να τονίσω ότι τα χρήματα που έχουν μπει είναι για να επιβιώσει ο οργανισμός, όχι το ανάποδο. Η διοίκηση των ΕΛΤΑ θα έρθει να απαντήσει με οποιοδήποτε μέσο κοινοβουλευτικού ελέγχου, πρώτα και κύρια στην επιτροπή που θα συνεδριάσει άμεσα» δήλωσε ο ίδιος.

