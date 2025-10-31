Πιερρακάκης: Η κυβέρνηση έχει δώσει στα ΕΛΤΑ πάνω από 250 εκατ. – Απαιτούνται δύσκολες αποφάσεις

«Τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση έχει δώσει πάρα πολλά χρήματα για να επιβιώσουν τα ΕΛΤΑ όχι για να κλείσουν αλλά για να αναδιαρθρωθούν» τόνισε ο υπουργός σχολιάζοντας τις αντιδράσεις για την απόφαση των ΕΛΤΑ να κλείσουν πάνω από 200 καταστήματα.

«Ασφαλώς για τα ΕΛΤΑ θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι παράμετροι στις αποφάσεις. Τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση έχει δώσει πάρα πολλά χρήματα για να επιβιώσουν τα ΕΛΤΑ όχι για να κλείσουν αλλά για να αναδιαρθρωθούν» τόνισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης σχολιάζοντας τις αντιδράσεις για την απόφαση των ΕΛΤΑ να κλείσουν πάνω από 200 καταστήματα σε όλη την χώρα από τις 3 Νοεμβρίου, κατά την τοποθέτησή του στο φορολογικό νομοσχέδιο στην Επιτροπή Οικονομικών.

Λουκέτο στα ΕΛΤΑ: Η λίστα με τα 204 καταστήματα που κλείνουν – Έκτακτη συνεδρίαση στη Βουλή

Ο κ. Πιερρακάκης είπε πως «θα δεχθώ απολύτως ότι η συνθήκη που διέπει και αφορά τα ΕΛΤΑ από την ίδρυσή τους, είναι εθνική. Γι’ αυτό ακριβώς αυτή η κυβέρνηση τα στήριξε οικονομικά πάρα πολύ, με μια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου άνω των 250 εκατ. ευρώ και με μια σχετική εθελουσία έξοδο καθώς παγίως -όχι μόνο επί των ημερών αυτής της κυβέρνησης αλλά εδώ και χρόνια- το ζητούμενο ήταν τα ΕΛΤΑ να αναδιαρθρωθούν για να μπορέσουν να επιβιώσουν».

Το κλείσιμο καταστημάτων των ΕΛΤΑ, σημείωσε ο υπουργός «δεν είναι ένα καινούριο θέμα, είναι μια συζήτηση που έχει ξεκινήσει επί προηγούμενων κυβερνήσεων».

Απευθυνόμενος στον βουλευτή της Νέας Αριστεράς Ευκλείδη Τσακαλώτο και επικαλούμενους ένα δημοσίευμα που εντόπισε του είπε ότι «εσείς ως υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ φέρεστε να διαφωνούσατε με τον άλλο υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής τότε Νίκο Παππα για το κομμάτι της αναδιάρθρωσης των ΕΛΤΑ και της μελέτης της PWC για το κλείσιμο 200 καταστημάτων, ζητώντας να προχωρήσει η μελέτη και θα θέλαμε να πείτε σχετικά».

Σχολιάζοντας τις αναφορές του αγορητή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Παππά , είπε ότι «σήμερα ακούσαμε το Νίκο Παππά Νο 2, ο οποίος μας είπε ότι “τις αποφάσεις για τα ΕΛΤΑ δεν τις παίρνουν τεχνοκράτες αλλά οι πολιτικοί και ο αρμόδιος υπουργός”! Εγώ, όμως θα επικαλεστώ τον Νίκο Παππά Νο1 που ως αρμόδιος υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής μας έλεγε ότι “το Υπουργείο δεν είχε αρμοδιότητα στην διαχείριση των ΕΛΤΑ παρά μόνο σε επίπεδο νομοθετικό και κανονιστικών θεμάτων που αφορούν στον ταχυδρομικό τομέα και σύμφωνα με το άρθρο 197 του Ν. 4389/16 όπως τροποποιήθηκε το 2018 το σύνολο των μετοχών κυριότητας του ελληνικού δημοσίου στα ΕΛΤΑ μεταβιβάστηκε αυτοδικαίως και χωρίς αντάλλαγμα στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ την 1.1.2018 και στο θεσμικό πλαίσιο της ΕΣΣΥΠ», το Υπερταμείο που ο ΣΥΡΙΖΑ δημιούργησε, συμπληρώνοντας ο υπουργός «ότι αυτοί οι Οργανισμοί (εν. το Υπερταμείο) με Νόμους που έχουν θεσπιστεί από την Βουλή λειτουργούν με ανεξαρτησία από πολιτικό έλεγχο».

Ο κ. Πιερρακάκης, συμφώνησε ότι «προφανώς εξαρχής, η υπαγωγή οργανισμών στο Υπερταμείο δεν συνεπαγόταν επί της ουσίας ιδιωτικοποίησή τους […] Η ποιότητα όμως και το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων που έγιναν μετά το 2015 και η δημιουργία του Υπερταμείου αυτή την διαδρομή ακολουθούσε…».

Παρ΄όλα αυτά είπε ο υπουργός «σήμερα για τα ΕΛΤΑ, βρισκόμαστε εδώ που είμαστε και τα οποία (σ.σ.: τα ΕΛΤΑ) έχουν μεγάλα προβλήματα στην αναδιάρθρωσή τους. Ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ σήμερα δήλωσε ότι η αλληλογραφία έχει περιοριστεί στο 10% από εκείνη που υπήρχε πριν από δέκα χρόνια» και ο κ. Πιερρακάκης πρόσθεσε «ασφαλώς και θα πρέπει να ληφθούν δύσκολες αποφάσεις». Όμως συμφώνησε ότι «θα πρέπει να ληφθούν όλες οι παράμετροι υπόψιν σε αυτές τις αποφάσεις. Και αυτό που γίνεται τα τελευταία χρόνια σε όλη αυτή την περίοδο αναδιάρθρωσης των ΕΛΤΑ, είναι ότι η κυβέρνηση της ΝΔ τους έχει δώσει πολλά χρήματα για να επιβιώσει ο Οργανισμός και όχι για να κλείσουν».

Ο υπουργός είπε ότι είναι θετικός στο κοινό αίτημα όλων να προγραμματιστεί η σύγκληση των κοινών Επιτροπών για να ζητηθεί το θέμα των ΕΛΤΑ με την παρουσία της διοίκησής τους και να εξεταστούν όλα τα θέματα και να δοθούν όλες οι απαντήσεις και τα στοιχεία.

Ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς Ευκλείδης Τσακαλώτος με παρέμβασή του υποστήριξε στον υπουργό ότι στο Νόμο του Υπερταμείου και η μεγάλη διαπραγμάτευση που έγινε με τους Θεσμούς για την ίδρυσή του ήταν για να μπει ανάμεσα στα άλλα ότι «το Υπερταμείο θα αυξήσει την αξία των περιουσιακών στοιχείων είτε με ιδιωτικοποιήσεις είτε με άλλα μέσα». Τα «άλλα μέσα» είπε ο κ. Τσακαλώτος σημαίνει ότι μπορεί να μην γίνει καμία ιδιωτικοποίηση αλλά να αυξάνεις την περιουσία τους με άλλο τρόπο» και συμπλήρωσε ότι ο σχεδιασμός των ιδιωτικοποιήσεων δεν είναι αυτόνομος, το Υπερταμείο δουλεύει πάνω σε ένα στρατηγικό σχέδιο που έχει συμφωνήσει με την κυβέρνηση.

Ο υπουργός Οικονομικών του απάντησε ότι «σαφώς και εσείς γνωρίζετε πολύ καλά το πλαίσιο λειτουργίας του Υπερταμείου αφού μετά την υπερήφανη διαπραγμάτευση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ δημιουργήθηκε και φέρει φαρδιά πλατιά την υπογραφή σας». Το Υπερταμείο, πρόσθεσε, «που δημιουργήσατε έχει τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάστηκαν σε αυτό για να πηγαίνουν το 50% των εσόδων που προκύπτουν στην εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους και κατά 50% να μένουν στους οικείους οργανισμούς και αυτό είναι που οδηγεί τα πράγματα».

