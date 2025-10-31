Πολεμικό κλίμα στο ΠΑΣΟΚ ενόψει της πρώτης συνεδρίασης οργάνων μετά τα «φάλτσα» Ανδρουλάκη – Ζητούν ανοιχτό παιχνίδι ενόψει Συνεδρίου

Με άγνωστη ακόμη την ημερομηνία Συνεδρίου, αλλά με γνωστή την αδυναμία του ΠΑΣΟΚ να εμφανιστεί έως τώρα ως ο αδιαμφισβήτητος ισχυρός εναλλακτικός πόλος διακυβέρνησης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία προς τις εκλογές, θα προσέλθουν στη Χαριλάου Τρικούπη την προσεχή Δευτέρα, στελέχη του κόμματος με ένα και μοναδικό στόχο: να ζητήσουν από την ηγεσία ένα «ανοιχτό παιχνίδι» στο εσωτερικό, το αναγκαίο και ικανό, να κουνήσει την κολλημένη βελόνα στις δημοσκοπήσεις.

Πρόκειται για τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου, που αναμένουν πάνω από ένα δεκαήμερο από τη σύνθεση του οργάνου την πρώτη συνεδρίαση για να καταθέσουν ενστάσεις, διαφωνίες και προτάσεις για τους όρους του «παιχνιδιού», σε μια εξαιρετικά κρίσιμη στιγμή για το ΠΑΣΟΚ.

Το… σοκ στο ΠΑΣΟΚ από δύο ακόμη «φάλτσα» της Χαριλάου Τρικούπη το περασμένο Σαββατοκύριακο (από την παραίτηση του νέου Διευθυντή στο γραφείο Ανδρουλάκη λόγω επαινετικών σχολίων για την κυβέρνηση Μητσοτάκη και της απουσίας του αρχηγού από την κηδεία του Διονύση Σαββαόπουλου) είναι δεδομένο και προϊδεάζει για μια «δύσκολη» συνεδρίαση που ενδεχομένως «θα ακουστούν πολλά» με την ένδειξη «τέλος χρόνου».

Με το «όπλο παρά πόδα» τα στελέχη

Κορυφαία στελέχη που συμμετέχουν στην Πολιτική Γραμματεία εξηγούν στους συνομιλητές τους ότι δεν υπάρχουν χρονικά περιθώρια για άλλα λάθη που «πυροβολούν» τα «πόδια» της ενότητας και τσακίζουν κάθε ευκαιρία δυναμικής επανεκκίνησης του ΠΑΣΟΚ.

Από τον Γιώργο Παπανδρέου, τους πέντε υποψήφιους για την ηγεσία (τους κ.κ. Χάρη Δούκα, Παύλο Γερουλάνο, Μιχάλη Κατρίνη και τις κυρίες Άννα Διαμαντοπούλου και Νάντια Γιαννακοπούλου) μέχρι το κάθε στέλεχος από τη Βουλή και το κόμμα που συμμετέχει στο όργανο, αναμένεται (αν και με διαφορετικό από το κάθε στέλεχος προσωπικό τόνο) η τοποθέτησή τους για την κατάσταση που επικρατεί αυτήν την ώρα στο κόμμα, για την «ακούνητη βελόνα» που περιέγραψε με ενέργεια ο κ. Γερουλάνος, για το «τι δεν πάει καλά;» που έθεσε ο Πάρις Κουκουλόπουλος και για τη «ρότα» του ΠΑΣΟΚ μπροστά στα διλήμματα για μετεκλογικές συνεργασίες.

Η διάρκεια της φράσης του αείμνηστου Κώστα Σημίτη από την 3η του Σεπτέμβρη του 2024 ότι «οι ευκαιρίες δεν είναι άπειρες» έχει ήδη φτάσει στο …παραπέντε, καθώς πολλά στελέχη του κόμματος υποστηρίζουν πλέον ότι έχει καταστεί ιδιαίτερα δύσβατος ο δρόμος για τη δημοσκοπική ανάκαμψη του ΠΑΣΟΚ.

Το πολιτικό σκηνικό –παρά την κυβερνητική φθορά, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί ισχυρό διψήφιο προβάδισμα και ο Αλέξης Τσίπρας ετοιμάζεται για την ίδρυση νέου κόμματος- γίνεται όλο πιο ανταγωνιστικό για το ΠΑΣΟΚ. Η Χαριλάου Τρικούπη προτιμά μέχρι τώρα τις αργόσυρτες πρόβες Συνεδρίου και ενώ τα εκλεγμένα όργανα, όπως το Πολιτικό Συμβούλιο έχει να συνεδριάσει από τον Ιούνιο των ευρωεκλογών. Το δε Πολιτικό Κέντρο που όρισε ο κ. Ανδρουλάκης μετά από την επανεκλογή του στην ηγεσία έχει μήνες να συνεδριάσει.

Η διεξαγωγή Συνεδρίου το συντομότερο δυνατό είναι για αρκετά στελέχη η αναγκαία συνθήκη για την επιχείρηση της επανεκκίνησης- τα προγνωστικά βέβαια λένε ότι ουσιαστικό και ανοιχτό Συνέδριο πριν από το τέλος Φεβρουαρίου δύσκολα μπορεί να γίνει. Γι’ αυτό και η απουσία συλλογικών και ταυτόχρονα καλά συντονισμένων δράσεων εδώ και παρά πολύ καιρό έχει ήδη αφήσει αρνητικό αποτύπωμα στην εικόνα του ΠΑΣΟΚ.

Στη Θεσσαλία ο Ανδρουλάκης

Το προσεχές Σαββατοκύριακο ο κ. Ανδρουλάκης θα ηγηθεί περιοδείας στη Θεσσαλία για την επαφή με τον αγροτικό κόσμο, που πλήττεται από τα απόνερα του ΟΠΕΚΕΠΕ και με τη μη έγκαιρη καταβολή των επιδοτήσεων σε όλους τους δικαιούχους. Στο λεκανοπέδιο πάντως, όπου το ΠΑΣΟΚ σημειώνει χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις, έχει να αναπτυχθεί συντονισμένη δράση από την προεκλογική περίοδο σχεδόν- αυτό τουλάχιστον αναφέρουν όσα στελέχη κινούνται στην Αττική και παρατηρούν τη βελόνα ακούνητη.

Ένα από τα ζητήματα που ακουμπά την επιχείρηση διεύρυνσης του κόμματος (με επικεφαλής πιθανόν τον Κώστα Σκανδαλίδη) αφορά στις εισηγήσεις για μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Χάρης Δούκας έχει ξεκαθαρίσει ότι η δική του άποψη παραπέμπει σε συμφωνία του Συνεδρίου για ένα καθαρό «όχι» στη μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία και σε ένα καθαρό «ναι» στο διάλογο με τις προοδευτικές δυνάμεις και με το κόμμα Τσίπρα.