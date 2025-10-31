Σε-αχαρτογράφητα-νερά-ο-πλανήτης-με-τους-«λεονταρισμούς»-Τραμπ-και-Πούτιν:-Πυρηνικές-δοκιμές-ως-απάντηση-στα-υπερόπλα-poseidon-και-satan-2

Ημέρες… Ψυχρού Πολέμου, με συνέπειες απρόβλεπτες για την ανθρωπότητα, φαίνεται πως αναβιώνουν μετά την απόφαση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, να… σηκώσει το γάντι των πυρηνικών προκλήσεων, που έριξε ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Με τη Ρωσία να επιδεικνύει νέα «αήττητα» όπλα και τον Πούτιν να τα… διαφημίζει, διατρανώνοντας ότι «η αναχαίτισή τους είναι αδύνατη», ο Τραμπ έδωσε εντολή για την επανέναρξη των αμερικανικών πυρηνικών δοκιμών (σ.σ. για πρώτη φορά από το 1992), επαναφέροντας τον πλανήτη σε μια εποχή πυρηνικής ανασφάλειας και επικίνδυνων ισορροπιών, παρατηρεί το CNN.

Ήταν ζήτημα χρόνου, άλλωστε, να αντιδράσει ο Λευκός Οίκος στην κομπορρημοσύνη του Κρεμλίνου. Με μια ανάρτηση στο προσφιλές του κοινωνικό δίκτυο, Truth Social, που ξάφνιασε τη διεθνή κοινότητα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως διέταξε το υπουργείο Πολέμου να επαναλάβει τις πυρηνικές δοκιμές των Ηνωμένων Πολιτειών. «Λόγω των προγραμμάτων δοκιμών άλλων χωρών, έχω δώσει εντολή να ξεκινήσουμε δοκιμές των πυρηνικών μας όπλων σε ισότιμη βάση» έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Δεν έγινε αμέσως σαφές αν ο Τραμπ αναφερόταν σε δοκιμή πυρηνικού όπλου ή σε πυραυλικό σύστημα ικανό να φέρει πυρηνικές κεφαλές -και ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει. Η ανακοίνωση ήρθε λίγο πριν από τη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκ, στη Νότια Κορέα, αλλά ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι η Κίνα δεν υπήρξε αφορμή για την απόφασή του. «Είχε να κάνει με άλλους» είπε αργότερα την ίδια ημέρα.

Η εντολή του Τραμπ ήρθε μόλις λίγες ώρες μετά τη νέα πυρηνική πρόκληση του Βλαντίμιρ Πούτιν. Κατά την επίσκεψή του σε στρατιωτικό νοσοκομείο της Μόσχας, πλαισιωμένος από τραυματισμένους στρατιώτες στο μέτωπο της Ουκρανίας, ο Ρώσος ηγέτης ανακοίνωσε τη δοκιμή ενός ακόμη «αήττητου» όπλου: της πυρηνικής υπερτορπίλης Poseidon, που, κατά τον ίδιο, «δεν μπορεί να αναχαιτιστεί».

Σύμφωνα με Ρώσους στρατιωτικούς αναλυτές, η πυρηνοκίνητη υπερτορπίλη διαθέτει εμβέλεια που μπορεί να ξεπεράσει τα 9.600 χιλιόμετρα -αρκετή, για να πλήξει ακτές των ΗΠΑ. Ο Πούτιν δήλωσε σχετικά ότι «η ισχύς του Poseidon υπερβαίνει κατά πολύ εκείνη των πιο προηγμένων διηπειρωτικών μας πυραύλων» και πως «είναι μοναδικό στον κόσμο».

Την ίδια ημέρα, ο Ρώσος πρόεδρος επιθεώρησε μέσω τηλεδιάσκεψης στρατιωτική άσκηση των πυρηνικών δυνάμεων, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι ο διηπειρωτικός πύραυλος Sarmat -γνωστός και ως «Satan 2»- θα τεθεί σύντομα σε επιχειρησιακή λειτουργία. Πρόκειται για όπλο που θεωρείται από τη Δύση το πιο καταστροφικό σύστημα μεταφοράς πυρηνικών κεφαλών στον κόσμο.

Μέσα σε μία εβδομάδα, ο Πούτιν παρουσίασε δύο νέα όπλα μαζικής καταστροφής, ενισχύοντας το ήδη τεράστιο πυρηνικό οπλοστάσιο της Ρωσίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία παραμένουν τυπικά δεσμευμένες από τη συνθήκη New START του 2011, που περιορίζει τον αριθμό των αναπτυγμένων πυρηνικών κεφαλών, ωστόσο η συμφωνία εκπνέει τον Φεβρουάριο του 2026 -και το μέλλον της μοιάζει πλέον αβέβαιο.

Λίγες ημέρες πριν από τη δοκιμή του Poseidon, ο Πούτιν είχε ανακοινώσει και την επιτυχή εκτόξευση του πυρηνοκίνητου πυραύλου cruise Burevestnik («Καταιγίδα»), που -σύμφωνα με τη Μόσχα- μπορεί να πετά για απεριόριστο χρόνο και απόσταση, χάρη στην πυρηνική του πρόωση. Παρά τις τεχνικές αμφιβολίες για την αξιοπιστία και την ασφάλεια τέτοιων συστημάτων, το Κρεμλίνο χρησιμοποιεί αυτές τις επιδείξεις ισχύος ως διπλωματικό όπλο: έναν φθηνό, αλλά άμεσο τρόπο να τραβήξει την προσοχή της Δύσης και να πιέσει για παραχωρήσεις στην Ουκρανία.

Όλα αυτά, δε, συμβαίνουν σε μια περίοδο διπλωματικής «έντασης» ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ρωσία, καθώς ο Τραμπ ακύρωσε τη σύνοδο κορυφής της Βουδαπέστης με τον Πούτιν, επιβάλλοντας παράλληλα κυρώσεις στις δύο μεγαλύτερες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες. Ο Πούτιν απάντησε με την κλασική του μέθοδο: επιθεωρώντας προσωπικά «προγραμματισμένες» ασκήσεις του ρωσικού πυρηνικού οπλοστασίου, με εκτοξεύσεις από ξηρά, θάλασσα και αέρα.

Ακόμη και όταν εμφανίστηκε, λίγες μέρες αργότερα, ντυμένος με στρατιωτική στολή, για να ανακοινώσει τις δοκιμές του Burevestnik, ο Λευκός Οίκος υποβάθμισε το γεγονός. «Δεν νομίζω ότι είναι σωστό για τον Πούτιν να κάνει τέτοιες δηλώσεις» είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Air Force One, καθ’ οδόν για την Ασία. «Αυτό που πρέπει να κάνει, είναι να τελειώσει τον πόλεμο -έναν πόλεμο που θα έπρεπε να είχε κρατήσει μία εβδομάδα και διαρκεί ήδη τέσσερα χρόνια».

Η απάντηση του Κρεμλίνου ήρθε σχεδόν αμέσως, με τη δοκιμή του Poseidon -ενός όπλου ικανού, όπως λέγεται, να προκαλέσει ραδιενεργή καταστροφή σε ολόκληρες παράκτιες περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών. Και τότε, ο Λευκός Οίκος πέρασε από την απάθεια στην αποφασιστικότητα: ο Τραμπ έδωσε εντολή για επανέναρξη των αμερικανικών πυρηνικών δοκιμών, στέλνοντας το πιο σαφές μήνυμα από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου.