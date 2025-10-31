Σκλήκας-(ΕΛΤΑ):-Οριστική-και-αμετάκλητη-η-απόφαση-για-το-κλείσιμο-των-204-καταστημάτων

Η απόφαση είναι στο πλαίσιο ενός στρατηγικού σχεδιασμού που εξελίσσεται τα τελευταία δυόμιση χρόνια, με στόχο τον εκσυγχρονισμό και τη βιωσιμότητα του οργανισμού.

Την αναδιοργάνωση των Ελληνικών Ταχυδρομείων με το κλείσιμο 204 καταστημάτων σε όλη τη χώρα, επιβεβαίωσε ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ, Γρηγόρης Σκλήκας, μιλώντας στο ΕΡΤnews. «Η αναδιοργάνωση των ΕΛΤΑ είναι αποτέλεσμα στρατηγικού σχεδιασμού που εξελίσσεται τα τελευταία 2,5 χρόνια, ώστε ο οργανισμός να γίνει επιχείρηση μετά από 30 χρόνια αδράνειας», ανέφερε ο κ. Σκλήκας.

Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ταχυδρομικών: Έντονη αντίδραση για το κλείσιμο καταστημάτων ΕΛΤΑ

Σύμφωνα με τον ίδιο, το επιστολικό έργο έχει μειωθεί κατά 90% την τελευταία δεκαετία, γεγονός που καθιστά μη βιώσιμη τη διατήρηση τόσων φυσικών καταστημάτων. Παράλληλα, τόνισε πως η διανομή και οι υπηρεσίες των ΕΛΤΑ δεν θα διακοπούν: «Το έργο των ταχυδρομείων δεν είναι συνυφασμένο με τη λειτουργία των καταστημάτων. Το γεγονός ότι κλείνει ένα κατάστημα δεν σημαίνει ότι σταματάει το ταχυδρομείο».

Παράλληλα, παραδέχτηκε ότι τα ΕΛΤΑ κατέγραψαν ζημίες 15 εκατομμυρίων ευρώ το 2024 και ότι η εταιρεία δεν έχει χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. «Τα ΕΛΤΑ ποτέ στην ιστορία τους δεν ήταν μια θετική δραστηριότητα. Από το 2008 λειτουργούν σε καθεστώς ελεύθερου ανταγωνισμού, με μόνη πηγή χρηματοδότησης το ίδιο τους το έργο», ανέφερε.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε πως η απόφαση για το κλείσιμο των 204 καταστημάτων είναι οριστική και αμετάκλητη, τονίζοντας ότι το μέτρο είναι απαραίτητο για τη μακροχρόνια βιωσιμότητα του οργανισμού. «Η απόφαση είναι οριστική. Η βιωσιμότητα των ΕΛΤΑ απαιτεί εξορθολογισμό δαπανών και προσαρμογή στις σύγχρονες ανάγκες», δήλωσε, ενώ υπογράμμισε πως παραμένουν πάνω από 800 σημεία που παραμένουν ενεργά.

Εξυπηρέτηση κατ’ οίκον και «ψηφιακοί ταχυδρόμοι»

Ο κ. Σκλήκας διαβεβαίωσε πως για τους πολίτες, ειδικά στην επαρχία, θα υπάρχει εξυπηρέτηση κατ’ οίκον μέσω των ταχυδρόμων, οι οποίοι έχουν πλέον εξοπλιστεί με ψηφιακά εργαλεία και τερματικά. «Σε κάθε περιοχή όπου αναστέλλεται η λειτουργία καταστήματος, θα υπάρχει ενημέρωση για τον αγροτικό ταχυδρόμο της περιοχής και τη δυνατότητα επικοινωνίας μαζί του», εξήγησε.

Διασφάλιση νησιωτικών περιοχών και εργαζομένων

Όπως ανέφερε, τουλάχιστον ένα ταχυδρομικό κατάστημα ανά νησί θα συνεχίσει να λειτουργεί, ενώ οι υπάλληλοι των καταστημάτων που κλείνουν θα αξιοποιηθούν σε άλλες λειτουργίες, κυρίως στη διανομή. «Η αναδιάταξη ανθρώπων σε πραγματικό έργο είναι απαραίτητη για να αυξηθεί η παραγωγικότητα», είπε χαρακτηριστικά.