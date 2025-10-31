Σμιντ (Fed): Κατά της μείωση των επιτοκίων – «Ο πληθωρισμός παραμένει πολύ υψηλός»

«Κατά την εκτίμησή μου, η αγορά εργασίας βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό σε ισορροπία, η οικονομία δείχνει συνεχή δυναμική αλλά ο πληθωρισμός παραμένει πολύ υψηλός», δήλωσε ο Σμιντ.

Κατά της απόφασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ να μειώσει τα επιτόκια για δεύτερη συνεχόμενη φορά ψήφισε o πρόεδρος της Federal Reserve του Κάνσας Σίτι, Τζεφ Σμιντ, καθώς ανησυχεί ότι η οικονομική ανάπτυξη και οι επενδύσεις θα ασκήσουν ανοδική πίεση στον πληθωρισμό.

«Κατά την εκτίμησή μου, η αγορά εργασίας βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό σε ισορροπία, η οικονομία δείχνει συνεχή δυναμική αλλά ο πληθωρισμός παραμένει πολύ υψηλός», δήλωσε ο Σμιντ σε δήλωση που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή.

Υπενθυμίζεται ότι η Fed προχώρησε στη δεύτερη διαδοχική μείωση επιτοκίων κατά κατά 25 μονάδες βάσης την Τετάρτη, όπως ανέμενε η συντριπτική πλειοψηφία της αγοράς.

Ειδικότερα, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (FOMC) ψήφισε 10 προς 2 το βασικό επιτόκιο να ανέλθει στο εύρος επιτοκίων του 3,75% – 4%.

Ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου ότι «κάθε άλλο παρά δεδομένη» είναι μία νέα μείωση επιτοκίων στην επερχόμενη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, σημειώνοντας ότι ορισμένοι από τους συναδέλφους του ανησυχούν για τον πληθωρισμό.

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή κατέγραψε αύξηση 0,3% σε μηνιαία βάση, με αποτέλεσμα ο ετήσιος πληθωρισμός να διαμορφωθεί στο 3%, χαμηλότερα από το αναμενόμενο, σύμφωνα με την έκθεση που ανακοίνωσε την Παρασκευή το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας.

Ο Σμιντ επανέλαβε ότι οι επιχειρήσεις στην περιφέρειά του εκφράζουν ανησυχία για τις συνεχιζόμενες αυξήσεις του κόστους, προσθέτοντας ότι η νομισματική πολιτική θα πρέπει να στηρίζεται στην αύξηση της ζήτησης.

«Δεν νομίζω ότι μια μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης θα κάνει πολλά ώστε να αντιμετωπίσει τις πιέσεις στην αγορά εργασίας που πιθανότατα προκύπτουν από διαρθρωτικές αλλαγές στην τεχνολογία και τα δημογραφικά στοιχεία», δήλωσε ο Σμιντ.

«Ωστόσο, μια μείωση θα μπορούσε να έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στον πληθωρισμό εάν η δέσμευση της Fed στον στόχο του 2% για πληθωρισμό τεθεί υπό αμφισβήτηση».

Το «κατά» του Σμιντ σε αυτή τη συνεδρίαση αποτελεί την πρώτη του διαφωνία για τα επιτόκια ως αξιωματούχου της Fed. Εντάχθηκε στην κεντρική τράπεζα το 2023 και έγινε μέλος στην Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς για πρώτη φορά φέτος.

Ο Στίβεν Μίραν διαφώνησε επίσης στη συνεδρίαση αυτής της εβδομάδας, καθώς υποστήριξε τη μείωση των επιτοκίων κατά μισή ποσοστιαία μονάδα.