Στα «πράσινα» οι ασιατικές αγορές – Ράλι και νέα ιστορικά υψηλά για τον ιαπωνικό Nikkei

Οι ιαπωνικές μετοχές ηγήθηκαν των ανοδικών τάσεων στις ασιατικές αγορές την Παρασκευή (31/10) , καθώς οι επενδυτές υποδέχθηκαν θετικά την εμπορική εκεχειρία μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου, έπειτα από συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο ηγέτες κατέληξαν σε μια μορφή εμπορικής συμφωνίας κατά τη διάρκεια μιας κρίσιμης συνάντησης στη Νότια Κορέα την Πέμπτη (31/10), αποκλιμακώνοντας τη διαμάχη γύρω από τα σπάνια μέταλλα, η οποία απειλούσε να οδηγήσει τις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου σε έναν πλήρη εμπορικό πόλεμο.

«Και οι δύο πλευρές φαίνεται να διατηρούν περιθώρια για μελλοντικές διαπραγματεύσεις, κρατώντας αυτά τα μέτρα ως διαπραγματευτικά χαρτιά», δήλωσε ο Chaoping Zhu, παγκόσμιος στρατηγικός αναλυτής αγορών της JPMorgan Asset Management.

Σε αυτό το πλαίσιο, π δείκτης Nikkei 225 της Ιαπωνίας σημείωσε ράλι 2,225% αγγίζοντας νέο ιστορικό ρεκόρ, στις 52.478,00 μονάδες.

Οι μετοχές της Panasonic Holdings υποχώρησαν πάνω από 8%, καθώς η εταιρεία μείωσε την πρόβλεψή της για τα ετήσια λειτουργικά κέρδη κατά 13,5% την Πέμπτη, επικαλούμενη χαμηλότερα κέρδη από τη βασική ενεργειακή της μονάδα, που προμηθεύει μπαταρίες στην Tesla και άλλους κατασκευαστές αυτοκινήτων.

Στη Νότια Κορέα, ο δείκτης Kospi σημείωσε άνοδο 0,50%, αφού είχε καταγράψει νέο ιστορικό υψηλό την Πέμπτη, στις 4.107,50 μονάδες.

Οι κορεατικές τεχνολογικές μετοχές σημείωσαν άνοδο αφού η αμερικανική Nvidia ανακοίνωσε συνεργασία με την κυβέρνηση της Νότιας Κορέας για την επέκταση των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης της χώρας, με χρήση περισσότερων από 250.000 GPUs της Nvidia.

Η εταιρεία Naver, μέσω της θυγατρικής της Naver Cloud, συμμετέχει επίσης στην πρωτοβουλία και θα αυξήσει τη δυναμικότητά της σε AI με πάνω από 60.000 GPUs της Nvidia. Η μετοχή της Naver ενισχύθηκε περίπου κατά 5%.

Η Hyundai κέρδισε 9,6% μετά την ανακοίνωση της Nvidia ότι θα ενισχύσει τη συνεργασία της με τον κατασκευαστή αυτοκινήτων στους τομείς της αυτόνομης οδήγησης, των «έξυπνων» εργοστασίων και της ρομποτικής, με τη δημιουργία ενός νέου AI εργοστασίου που θα τροφοδοτείται από τους πιο πρόσφατους επεξεργαστές Blackwell AI.

Οι δύο εταιρείες σκοπεύουν να αναπτύξουν 50.000 GPUs Blackwell της Nvidia και να επενδύσουν περίπου 3 δισ. δολάρια σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης στη Νότια Κορέα.

Την ίδια στιγμή, ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας έκλεισε την εβδομάδα με ήπια πτώση 0,04% στις 8.881,90 μονάδες.

Παράλληλα, ο Hang Seng Index του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 1,28% στις 25.926,00 μονάδες, ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας κατέγραψε ζημιές 0,81% στις 3.954,79 μονάδες και ο SZSE Component κινήθηκε πτωτικά κατά 1,14% στις 13.378,21 μονάδες.

Σημειώνεται ότι η βιομηχανική δραστηριότητα της Κίνας συρρικνώθηκε τον Οκτώβριο περισσότερο απ’ ό,τι αναμενόταν, πέφτοντας στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάιο, σύμφωνα με επίσημη έρευνα της Παρασκευής, καθώς οι εμπορικές εντάσεις με την Ουάσιγκτον αναζωπυρώθηκαν μέσα στον μήνα.

Επιπλέον, ο δείκτης PMI μεταποίησης διαμορφώθηκε στο 49, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, χαμηλότερα από τις προβλέψεις των οικονομολόγων για 49,6 σε δημοσκόπηση του Reuters. Τιμή πάνω από το 50 υποδηλώνει ανάπτυξη, ενώ κάτω από το 50 σημαίνει συρρίκνωση.

Τέλος, η μεταποιητική δραστηριότητα της Κίνας παραμένει σε φάση συρρίκνωσης από τον Απρίλιο, όταν η εκστρατεία δασμών του προέδρου Τραμπ άσκησε πίεση στα κινεζικά εργοστάσια και στη διεθνή ζήτηση.