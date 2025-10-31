Στην Αίγυπτο μεταβαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Θα παραστεί στην ενθρόνιση του νέου Αρχιεπισκόπου Σινά

Στην Αίγυπτο μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου αύριο θα παραστεί στην τελετή ενθρόνισης του νέου Αρχιεπισκόπου Σινά, Φαράν και Ραϊθώ και Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης Όρους Σινά κ. Συμεών.

Το Σάββατο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραβρεθεί στα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου (Grand Egyptian Museum).

Την Κυριακή ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στην Κύπρο, όπου θα παραστεί στο μνημόσυνο του Γλαύκου Κληρίδη, στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα Λευκωσίας.

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

