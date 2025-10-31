Στην πρεμιέρα του έργου «Η Μητέρα του Σκύλου» βρέθηκε χθες ο Ν. Ανδρουλάκης

Στην επίσημη πρεμιέρα του έργου «Η Μητέρα του Σκύλου» του Παύλου Μάτεσι, που ανεβαίνει για 2η χρονιά στο θέατρο Ακροπόλ, με πρωταγωνίστρια την Υρώ Μανέ, βρέθηκε χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανάρτησή του στο Instagram, είχε την ευκαιρία να «ταξιδέψει» «στην ιστορία της νεότερης Ελλάδας, με αφετηρία την Κατοχή, μέσα από το εμβληματικό έργο του Παύλου Μάτεσι “Η Μητέρα του Σκύλου”, σε σκηνοθεσία του Κώστα Γάκη».

«Ο Σταμάτης Κραουνάκης πλαισίωσε μουσικά την παράσταση με τον δικό του, αξεπέραστο τρόπο, ενώ η Υρώ Μανέ μας μετέφερε στη ζωή της ηρωίδας -στα μπουλούκια και τις επιθεωρήσεις εποχής- χαρίζοντας μία συγκλονιστική ερμηνεία, γεμάτη ευαισθησία και δύναμη. Τους ευχαριστούμε όλους για την υπέροχη και βαθιά ανθρώπινη βραδιά», προσθέτει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.