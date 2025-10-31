Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Friday, October 31

    Στη Boυλή νέα ποινική δικογραφία για τα Τέμπη – Ποιους αφορά

    Πολιτική
    Στη-boυλή-νέα-ποινική-δικογραφία-για-τα-Τέμπη –-Ποιους-αφορά
    Στη Boυλή νέα ποινική δικογραφία για τα Τέμπη – Ποιους αφορά

    Ο υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε στη Βουλή, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Συντάγματος και το νόμο 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των υπουργών», νέα ποινική δικογραφία για τα Τέμπη, όπως ανακοίνωσε στην ολομέλεια ο προεδρεύων Γιάννης Μπούρας. 

    Η δικογραφία αφορά :

     – στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη,

    – στον πρώην υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ Χρήστο Τριαντόπουλο,

     – στον πρώην υπουργό Επικρατείας και εκτελούντα χρέη υπουργού Μεταφορών και Υποδομών από 1.3.2023 Γιώργο Γεραπετρίτη,

    – στον πρώην αναπληρωτή υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκο Παπαθανάση,

    – στον πρώην υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Ιωάννη Τσακίρη,

    – στην πρώην υφυπουργό Υγείας Ζωή Ράπτη,

    – στον πρώην υπουργό Υγείας Θανάση Πλεύρη,

    – στον πρώην υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Μιχάλη Παπαδόπουλο,

    – στον πρώην υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Αχ. Καραμανλή,

    – στον πρώην υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορίδη,

    – στον υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο,

    – στον πρώην υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη και

    – στους διατελέσαντες υπουργούς και υφυπουργούς Μεταφορών, κατά τα έτη 2012-2023, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, Χρήστο Σπίρτζη, Νίκο Μαυραγάνη, Αθανάσιο Μωραΐτη, Μιχάλη Παπαδόπουλο, Ιωάννη Κεφαλογιάννη και Γιώργο Καραγιάννη.

    - -

    Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
    Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com