    Friday, October 31

    Στο Μπαχρέιν ο Γιώργος Γεραπετρίτης – Θα συμμετέχει στο ετήσιο φόρουμ «Manama Dialogue»

    Πολιτική
    Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα συμμετάσχει στο ετήσιο φόρουμ «Manama Dialogue», το οποίο διεξάγεται στις 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου, στο Μπαχρέιν.

    Ο Υπουργός Εξωτερικών θα πραγματοποιήσει αύριο, 1 Νοεμβρίου, παρέμβαση σε πάνελ με θέμα «Securing the Gulf: Diplomacy, Economics and Defence».

    Ο κ. Γεραπετρίτης, στο πλαίσιο του φόρουμ, θα έχει διμερείς συναντήσεις με ομολόγους του.

