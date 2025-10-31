Στο-Σινά-για-την-ενθρόνιση-του-νέου-ηγουμένου-της-Μονής-ο-πρωθυπουργός

Της -

Με την ενθρόνιση του νέου Ηγουμένου της Μονής Αγίας Αικατερίνης Σινά, Αρχιεπισκόπου Σινά, Φαράν και Ραϊθώ κ. Συμεών, σήμερα, κλείνει ένα σημαντικό κεφάλαιο της πολυδιάστατης κρίσης που εκδηλώθηκε με επίκεντρο τη Μονή τους τελευταίους μήνες. Στην τελετή ενθρόνισης θα παραστεί ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε μια κίνηση ισχυρού συμβολισμού για το ενδιαφέρον της Αθήνας για τα ζητήματα της Μονής, αλλά και για τη διατήρηση του επί αιώνες αναλλοίωτου λατρευτικού χαρακτήρα της ως φάρου Ορθοδοξίας με παγκόσμια ακτινοβολία.

Ο κ. Μητσοτάκης θα έχει επαφές με τον Αρχιεπίσκοπο Συμεών, τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, κ. Θεόφιλο Γ΄ και τη σιναϊτική κοινότητα. Από την πλευρά της κυβέρνησης επισημαίνεται ότι υπάρχει μια καταρχάς κοινή κατανόηση της ελληνικής και της αιγυπτιακής πλευράς στην κατεύθυνση διασφάλισης της συνέχειας και του χαρακτήρα της Ιεράς Μονής, η οποία θα τεθεί υπόψιν της σιναϊτικής κοινότητας.

Η εκκρεμότητα που έχει δημιουργηθεί όσον αφορά το καθεστώς λειτουργίας της Μονής και το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εγκαταστάσεών της θα επιλυθεί μόνο όταν υπογραφεί η σχετική συμφωνία που οι δύο πλευρές διαπραγματεύονται. Η υπογραφή της συμφωνίας θα γίνει από τον νέο Αρχιεπίσκοπο και ηγούμενο της Μονής. Είναι κρίσιμο, ωστόσο, τα μέλη της σιναϊτικής κοινότητας να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά τη συμφωνία και να μην προβάλλουν ενστάσεις, όπως έγινε στο πρόσφατο παρελθόν όταν νομοθετήθηκε στην Ελλάδα η απόδοση νομικής προσωπικότητας στο μετόχι της Μονής, ως μέρος μιας συμφωνημένης πορείας στην κατεύθυνση επίλυσης της εκκρεμότητας, και οι αντιρρήσεις από μερίδα της σιναϊτικής κοινότητας στην εξέλιξη αυτή παρέτειναν την κρίση και το αδιέξοδο.

Δεν είναι τυχαία η αναφορά του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη πριν από περίπου δύο εβδομάδες, στην τελετή χειροτονίας του κ. Συμεών, ότι «ο τελικός λόγος ανήκει στη Σιναϊτική Αδελφότητα», που συνοδεύτηκε από την ευχή «σύντομα να έχουμε μια ολοκληρωμένη συμφωνία».

Το κρίσιμο ερώτημα, που θα απαντηθεί σύντομα, είναι αν έχουν επουλωθεί οι πληγές της πρόσφατης σύγκρουσης στους κόλπους της Σιναϊτικής Αδελφότητας και αν έχουν εξαλειφθεί τα ζητήματα επί των οποίων προέκυψαν ενστάσεις και διαφωνίες και θα μπορούσαν και τώρα να αποτελέσουν εμπόδιο στην ολοκλήρωση της συμφωνίας.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.