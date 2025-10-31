Συνάντηση-Πιερρακάκη-Σεράφιν:-«Η-Ελλάδα-πιστεύει-σε-μια-Ευρώπη-που-εμπνέει-εμπιστοσύνη-και-σταθερότητα»

Στο επίκεντρο της συνάντησης μεταξύ του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, και του επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Πιοτρ Σεράφιν, βρέθηκε ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός και οι ελληνικές θέσεις για τη νέα χρηματοδοτική περίοδο.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενίσχυση επενδύσεων σε στρατηγικούς τομείς, όπως η άμυνα, η καινοτομία και η ενέργεια. Παράλληλα, εξετάστηκε το πλαίσιο που θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη να αξιοποιούν με ευελιξία τους διαθέσιμους πόρους, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Στη συνάντηση συμμετείχε και ο αναπληρωτής υπουργός Νίκος Παπαθανάσης, ο οποίος υπογράμμισε τη σημασία μιας ισχυρής και διασφαλισμένης χρηματοδότησης για τις ελληνικές περιφέρειες, στο πλαίσιο μιας δίκαιης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης.

Μετά τη συνάντηση, ακολούθησαν δηλώσεις από τους συμμετέχοντες.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης τόνισε ότι η Ελλάδα στηρίζει μια Ευρώπη που εμπνέει εμπιστοσύνη και σταθερότητα στους πολίτες της. Όπως ανέφερε, η χώρα έχει επιστρέψει πιο δυνατή και ανθεκτική, έτοιμη να συμβάλει ενεργά στη διαμόρφωση των κοινών ευρωπαϊκών αποφάσεων.

Επεσήμανε πως η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτελεί ειλικρινή προσπάθεια για απλοποίηση των διαδικασιών και προσαρμογή της Ένωσης στις νέες προκλήσεις. Ο κ. Πιερρακάκης ζήτησε έναν φιλόδοξο αλλά ρεαλιστικό προϋπολογισμό, που θα εξοπλίζει την Ένωση με τους αναγκαίους πόρους για την αντιμετώπιση υποχρεώσεων και προκλήσεων, δίνοντας έμφαση στην πολιτική συνοχής και την ενίσχυση περιοχών που χρειάζονται επιπλέον στήριξη.

Παράλληλα, ο νέος προϋπολογισμός πρέπει να στηρίξει τις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες για προσιτή στέγαση, ενίσχυση της άμυνας, ενεργειακή ασφάλεια, ανθεκτικότητα απέναντι στις φυσικές καταστροφές, τεχνολογική πρόοδο, έρευνα, και διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η Ευρώπη πρέπει να λειτουργεί ως κοινότητα και όχι ως άθροισμα κρατών, με όραμα, πολιτική βούληση και πίστη στις δυνατότητές της. Τόνισε ακόμη τη δέσμευση της Ελλάδας για εποικοδομητική συμμετοχή στη συζήτηση, αναφέροντας πως κατά τη διάρκεια της ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. το δεύτερο εξάμηνο του 2027, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την επιτυχή ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τον προϋπολογισμό.

Από την πλευρά του, ο Νίκος Παπαθανάσης σημείωσε ότι η Πολιτική Συνοχής αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή. Υποστήριξε τη διατήρηση ισχυρής χρηματοδότησης για τις περιφέρειες, με σαφές χρονοδιάγραμμα και σταθερό συντελεστή, ώστε οι επενδύσεις να σχεδιάζονται με βιώσιμο τρόπο και να έχουν μεσο-μακροπρόθεσμο αντίκτυπο.

Ο αναπληρωτής υπουργός υπογράμμισε τη στήριξη σε μεταρρυθμίσεις που προωθούν την πράσινη μετάβαση, την ψηφιακή οικονομία, την κοινωνική ενσωμάτωση και τη μείωση της φτώχειας. Επεσήμανε πως στόχος είναι το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών και να στηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας.

Η Ελλάδα, όπως τόνισε, παραμένει αφοσιωμένη στην αποτελεσματική και δίκαιη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων προς όφελος όλων των πολιτών, επιδιώκοντας γεωγραφική ισορροπία και ανταγωνιστική Ευρώπη με σταθερή ανάπτυξη.

Οι δηλώσεις του Πιοτρ Σεράφιν: Έμφαση στην άμυνα και την αναγνώριση του ρόλου της Ελλάδας

Ο επίτροπος Πιοτρ Σεράφιν αναγνώρισε τον ρόλο της Ελλάδας στα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης και τόνισε τη σημασία της αύξησης των επενδύσεων στην άμυνα της Ε.Ε. Υπογράμμισε ότι η πρόταση της Επιτροπής δίνει έμφαση στην απλοποίηση και την ευελιξία των χρηματοδοτικών εργαλείων, ώστε να είναι πιο προσβάσιμα για τις εθνικές διοικήσεις και τους τελικούς δικαιούχους.

Ο κ. Σεράφιν ανέφερε πως η διατήρηση των πολιτικών συνοχής και αγροτικής ανάπτυξης είναι βασικές προτεραιότητες, αλλά απαιτείται εκσυγχρονισμός και μεγαλύτερη ελευθερία στα κράτη-μέλη για εφαρμογή σύμφωνα με τις εθνικές και περιφερειακές ανάγκες.

Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης, επισημαίνοντας πως η Ένωση πρέπει να επενδύσει στην καινοτομία, τη βιομηχανία άμυνας και τις θέσεις εργασίας εντός της επικράτειάς της. Ανακοίνωσε ότι προτείνεται αύξηση της χρηματοδότησης για την προστασία των εξωτερικών συνόρων και τη διαχείριση της μετανάστευσης κατά 300%, αναγνωρίζοντας τον ρόλο χωρών όπως η Ελλάδα.

Τέλος, ο επίτροπος υπογράμμισε τη σημασία της διασφάλισης τόσο της σωστής διάθεσης όσο και της επαρκούς χρηματοδότησης του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, επισημαίνοντας την ανάγκη για περαιτέρω διάλογο και διαπραγματεύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

