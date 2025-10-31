Close Menu
    Friday, October 31

    Συνάντηση Τάκη Θεοδωρικάκου με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο

    Πολιτική
    Συνάντηση Τάκη Θεοδωρικάκου με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο

    Ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Τάκης Θεοδωρικάκος επισκέφτηκε τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών.

    Ο Υπουργός Ανάπτυξης ενημέρωσε τον Μακαριώτατο, ο οποίος έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, για το σύνολο των δράσεων και πρωτοβουλιών του Υπουργείου με στόχο την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, την προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων – ιδιαίτερα στις παραμεθόριες περιοχές – μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου και τις μεταρρυθμίσεις για την προστασία των καταναλωτών, με στόχο την ενίσχυση της αλληλεγγύης και της κοινωνικής συνοχής.
     

