Συνάντηση-Τάκη-Θεοδωρικάκου-με-τον-Αρχιεπίσκοπο-Αθηνών-και-Πάσης-Ελλάδος-Ιερώνυμο

Ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Τάκης Θεοδωρικάκος επισκέφτηκε τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης ενημέρωσε τον Μακαριώτατο, ο οποίος έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, για το σύνολο των δράσεων και πρωτοβουλιών του Υπουργείου με στόχο την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, την προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων – ιδιαίτερα στις παραμεθόριες περιοχές – μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου και τις μεταρρυθμίσεις για την προστασία των καταναλωτών, με στόχο την ενίσχυση της αλληλεγγύης και της κοινωνικής συνοχής.



