ΣΥΡΙΖΑ:-Η-Βούλτεψη-είναι-η-φωνή-του-Μητσοτάκη-στα-media,-αλλιώς-ας-την-αποδοκιμάσει

Ανακοίνωση εξέδωσε το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ–Προοδευτική Συμμαχία, με αφορμή δηλώσεις της υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Σοφίας Βούλτεψη.

Υποστηρίζει πως κ. Βούλτεψη είναι η φωνή του κ. Μητσοτάκη στα media, γιατί εάν αυτό δεν ισχύει, ας την αποσύρει από τα αυτά και ας την αποδοκιμάσει.

Στην ανακοίνωση, ο ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ ασκεί κριτική στην κ. Βούλτεψη για τοποθετήσεις της σχετικά με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την επικεφαλής της, Λάουρα Κοβέσι, κατηγορώντας την κυβέρνηση για απαξίωση των ευρωπαϊκών θεσμών και συγκάλυψη σκανδάλων, όπως αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οπως αναφέρει μάλιστα, η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, «βγαίνει στα κανάλια επαναφέροντας στο προσκήνιο την άθλια κυβερνητική προπαγάνδα εναντίον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της κ. Κοβέσι προσωπικά».

Το κόμμα της αντιπολίτευσης καλεί τον πρωθυπουργό να πάρει θέση για τις δηλώσεις της κ. Βούλτεψη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η κ. Σοφία Βούλτεψη, βγαίνει στα κανάλια επαναφέροντας στο προσκήνιο την άθλια κυβερνητική προπαγάνδα εναντίον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της κ. Κοβέσι προσωπικά. Η ίδια εμπιστεύεται μόνο τον ΟΛΑΦ, λέει.



Ποιος της δίνει τον αέρα να προσβάλει του ευρωπαϊκούς θεσμούς με αυτό τον τρόπο; Είναι αυτή φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση;

Προφανώς, για την κ. Βούλτεψη, όταν μια έρευνα σκανδάλων δεν συμφέρει την κυβέρνηση, τότε οι θεσμοί της Δικαιοσύνης που τη διεξάγουν είναι τοξικοί, αναξιόπιστοι και εχθρικοί για τη χώρα μας. Φωνάζει ο κλέφτης…

Το γεγονός είναι ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ξεμπρόστιασε την κυβέρνηση με τις αποκαλύψεις για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αφήνοντας τουλάχιστον αμήχανη την ελληνική Δικαιοσύνη.

Γεγονός είναι και ότι οι αγρότες, που τους στέρησαν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ από τις επιδοτήσεις, αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο και της διακοπής των αποζημιώσεων, όπως είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, κ. Χατζηδάκης, σε μια περίοδο που πλήττονται, επίσης, από την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Μήπως και γι’ αυτό φταίει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αντί της κυβερνητικής διαχείρισης, της γαλάζιας διαφθοράς και της απαξίωσης των θεσμών της Δικαιοσύνης και του Κοινοβουλίου;

Η κ. Βούλτεψη είναι η φωνή του κ. Μητσοτάκη στα media. Αλλιώς ας την αποσύρει από τα media και ας την αποδοκιμάσει»



- sofokleous10.gr

