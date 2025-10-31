Τάκης-Θεοδωρικάκος:-Επιτάχυνση-και-απλοποίηση-αδειοδοτήσεων-και-εκσυγχρονισμός-της-βιομηχανίας

Με τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) Σπύρο Θεοδωρόπουλο συναντήθηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος νωρίτερα μίλησε στο 4ο Οικονομικό Συνέδριο της Ναυτεμπορικής, καθώς και στην ERTNEWS.

Ο κ. Θεοδωρικάκος επεσήμανε ότι η Ελλάδα πρέπει να επιταχύνει τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας της και να επενδύσει στην ενίσχυση της παραγωγικότητας, της βιομηχανίας και της καινοτομίας. «Το μεγάλο στοίχημα είναι πλέον η αύξηση της παραγωγικότητας – γιατί ασφαλής Ελλάδα είναι μόνο η παραγωγική και ανταγωνιστική Ελλάδα», σημείωσε, εξηγώντας ότι με αυτό τον τρόπο θα αντιμετωπίσουμε και το οξύτατο δημογραφικό πρόβλημα και τις μεγάλες κοινωνικές και περιφερειακές ανισότητες.

Αναφέρθηκε στις πολιτικές του Υπουργείου Ανάπτυξης για την ενίσχυση της παραγωγικής βάσης: «Αλλάξαμε την φιλοσοφία και την πρακτική του αναπτυξιακού νόμου, δίνοντας ουσιαστικά κίνητρα για παραγωγικές επενδύσεις που δημιουργούν προστιθέμενη αξία στην ελληνική οικονομία». Όπως τόνισε, είναι σε εξέλιξη τα τρία νέα αναπτυξιακά καθεστώτα, ύψους 450 εκατομμυρίων ευρώ, που αφορούν τη μεταποίηση, τις παραμεθόριες και λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές, καθώς και τις μεγάλες επενδύσεις, που φέρνουν τεχνογνωσία και δημιουργούν νέες υποδομές και θέσεις εργασίας. Παράλληλα, επεσήμανε πως το Υπουργείο Ανάπτυξης υποστηρίζει πάνω από 60 στρατηγικές και εμβληματικές επενδύσεις σε κρίσιμους τομείς, «όπως η φαρμακοβιομηχανία, η οποία παρουσιάζει ιδιαίτερη δυναμική, αλλά και η ναυπηγική βιομηχανία, η οποία πλέον εντάσσεται στο καθεστώς των στρατηγικών επενδύσεων».

Εκτεταμένο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων

Ο Υπουργός Ανάπτυξης ανέδειξε το εκτεταμένο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, που υλοποιεί το Υπουργείο Ανάπτυξης: «Κάνουμε πιο εύκολη την επιχειρηματική δραστηριότητα, ιδιαίτερα τη βιομηχανία μας, με νομοσχέδιο το οποίο ψηφίζεται τον Νοέμβριο. Απλοποιείται η διαδικασία εκσυγχρονισμού των μεταποιητικών εγκαταστάσεων, γίνεται πιο ευέλικτο το πλαίσιο λειτουργίας των βιομηχανικών και επιχειρηματικών παρκών, ψηφιοποιείται περαιτέρω η διαδικασία των αδειοδοτήσεων με πλήρη αναβάθμιση της πλατφόρμας OpenBusiness και εισάγουμε το ψηφιακό Δελτίο Επιχειρηματικής Δραστηριότητας».

Αναφερόμενος στην καινοτομία – βασικό πυλώνα του νέου παραγωγικού μοντέλου – τόνισε ότι αναβαθμίζονται τα τεχνολογικά και ερευνητικά ινστιτούτα της χώρας με 370 εκατομμύρια ευρώ. «Στο επόμενο εξάμηνο προετοιμάζουμε νέο καθεστώς του Αναπτυξιακού Νόμου για τις Νέες Τεχνολογίες και την Τεχνητή Νοημοσύνη, ώστε να στηρίξουμε με επενδύσεις νέας τεχνολογίας τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα», πρόσθεσε, επισημαίνοντας πως θα ακολουθήσουν δύο ακόμη καθεστώτα: για την αγροδιατροφή και την εξωστρέφεια.

Αλλαγές στην Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή

Κλείνοντας, ο κ. Θεοδωρικάκος ανέδειξε τη μεγάλη θεσμική μεταρρύθμιση της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, η οποία θα διαθέτει 300 νέους ελεγκτές και σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, λειτουργώντας ως ενιαίο σημείο αναφοράς για τον πολίτη και την αγορά.

«Πιστεύω πολύ σε αυτή τη μεταρρύθμιση και καλώ όλες τις πολιτικές δυνάμεις και να την υπερψηφίσουν και να την υποστηρίξουν στην εφαρμογή της. Να μπει ένα τέλος στο τοξικό πολιτικό κλίμα του τελευταίου διαστήματος, που φτάνει στα όρια ενός τεχνητού διχασμού. Ορισμένοι εμφανίζονται σαν να θέλουν περίπου να διαλυθεί η χώρα προς όφελος των κομματικών τους παιχνιδιών. Μόνο ενωμένοι μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά οι Έλληνες», τόνισε.