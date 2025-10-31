Τεχνική Ολυμπιακή: Έκδοση ομολόγου έως €25 εκατ. από θυγατρική

Η Εταιρεία με την επωνυμία “ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.” (εφεξής η Εταιρεία), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η 100% θυγατρική εταιρεία αυτής με την επωνυμία «GREENHILL VOULA ESTATES ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (εφεξής η Θυγατρική) προέβη στην έκδοση Κοινού Εμπραγμάτως Εξασφαλισμένου Ομολογιακού Δανείου συνολικής ονομαστικής αξίας έως €25.000.000, πενταετούς διάρκειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018, όπως ισχύουν.

Το Δάνειο είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένο, μεταξύ άλλων, με προσημείωση υποθήκης επί ακινήτου της Θυγατρικής στη Βούλα Αττικής.

Το εν λόγω δάνειο καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από ελληνικό πιστωτικό ίδρυμα, η δε Εταιρεία εγγυήθηκε υπέρ της Θυγατρικής.

Το προϊόν του δανείου θα χρησιμοποιηθεί από την Θυγατρική για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης και κατασκευής του οικιστικού συγκροτήματος που βρίσκεται στη Βούλα Αττικής.