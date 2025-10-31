Τραμπ:-ΗΠΑ-και-Καναδάς-δεν-θα-επανεκκινήσουν-τις-εμπορικές-συνομιλίες

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς δεν θα επανεκκινήσουν τις εμπορικές συνομιλίες, αλλά ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ του ζήτησε συγγνώμη για μια πολιτική διαφήμιση στο Οντάριο στην οποία χρησιμοποιήθηκε ο πρώην πρόεδρος Ρόναλντ Ρίγκαν λέγοντας ότι οι δασμοί σημαίνουν καταστροφή.

«Τον συμπαθώ πολύ, αλλά αυτό που έκαναν ήταν λάθος», είπε. «Ζήτησε συγγνώμη για αυτό που έκαναν με τη διαφήμιση επειδή ήταν μια ψευδής διαφήμιση», σημείωσε αναφερόμενος στον Καναδό πρωθυπουργό.

Ο Κάρνεϊ δεν απάντησε αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό.

Νέα διαμάχη λόγω Ρίγκαν

Ο Τραμπ ακύρωσε την περασμένη εβδομάδα τις διαπραγματεύσεις για τη διαφήμιση που προβλήθηκε από την καναδική επαρχία του Οντάριο, προσθέτοντας ότι αυξάνει τους δασμούς στον Καναδά κατά επιπλέον 10%.

Η διαφήμιση της κυβέρνησης του Οντάριο παρουσίαζε το Ρεπουμπλικανικό είδωλο τον Ρόναλντ Ρίγκαν να λέει ότι οι δασμοί σε ξένα προϊόντα οδηγούν σε εμπορικούς πολέμους και απώλειες θέσεων εργασίας.

Ο Ρίγκαν ήταν γνωστός για την υποστήριξή του στις ελεύθερες αγορές και το ελεύθερο εμπόριο.

