Υπουργείο Μετανάστευσης: Δεν ανανεώθηκε η δυνατότητα εργασίας παράνομων μεταναστών
Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου, ανανεώθηκε αποκλειστικά έως τις 31 Μαρτίου 2026 η δυνατότητα σύντομης και απλοποιημένης μετάκλησης εργατών γης
Πηγές του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου διαψεύδουν σημερινά δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για ανανέωση της δυνατότητας εργασίας παράνομων μεταναστών, επισημαίνοντας ότι η σχετική ρύθμιση καταργήθηκε.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ανανεώθηκε αποκλειστικά έως τις 31 Μαρτίου 2026 η δυνατότητα σύντομης και απλοποιημένης μετάκλησης εργατών γης. Η διαδικασία αφορά μόνο τη νόμιμη μετανάστευση για εργασία στην αγροτική οικονομία, με σκοπό την κάλυψη αναγκών όπως η περισυλλογή ελαιοκάρπων.
Όπως υπογραμμίζουν, «όσοι θα έρθουν, θα έρθουν με νόμιμη μετάκληση. Όσοι παραμένουν χωρίς νόμιμα έγγραφα θα φυλακίζονται και θα επιστρέφουν».
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο sofokleous10.gr
Διαβάστε επίσης περισσότερες ειδήσεις από το sofokleous10.gr