Χατζηβασιλείου:-Αναβαθμίζουμε-τις-Ένοπλες-Δυνάμεις-χωρίς-να-είμαστε-πολεμοχαρείς,-θέλουμε-να-διαπραγματευόμαστε-από-θέση-ισχύος

«Αναβαθμίζουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις όσο ποτέ άλλοτε. Δεν είμαστε πολεμοχαρείς, αλλά θέλουμε να διαπραγματευόμαστε από θέση ισχύος», τόνισε ο βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και Ε.Ε. της Νέας Δημοκρατίας, κ. Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ το πρωί της Πέμπτης.

Αναφερόμενος στη στρατιωτική ισχύ της Ελλάδας, τόνισε: «Θα σας παραπέμψω σε όσα λένε οι Τούρκοι αναλυτές. Ότι η Ελλάδα αναβαθμίζει όσο ποτέ άλλοτε τις Ένοπλες Δυνάμεις της. Ότι η Ελλάδα εφαρμόζει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα θωράκισης της αμυντικής της ικανότητας. Αυτό, λοιπόν, λένε οι Τούρκοι» και συνέχισε τονίζοντας ότι «εμείς δεν καλλιεργούμε πολεμοχαρές κλίμα. Είμαστε μία δύναμη ειρήνης, μία δύναμη σταθερότητας».

Όπως ξεκαθάρισε ο βουλευτής Σερρών, «θέλουμε να διαπραγματευόμαστε από θέση ισχύος. Και αυτή τη στιγμή, παρά την αγορά των Eurofighter από την Τουρκία, η Ελλάδα θα συνεχίσει να έχει προβάδισμα στον αέρα. Εάν δείτε τα τεχνικά χαρακτηριστικά των αεροσκαφών, θα το καταλάβετε».

«Ο Ερντογάν πήγε για F-35 και κατέληξε με Eurofighter»

Αναφερόμενος στις πρόσφατες εξοπλιστικές κινήσεις της Τουρκίας, ο κ. Χατζηβασιλείου δήλωσε: «Ο Τούρκος πρόεδρος τον προηγούμενο μήνα πήγε στο Λευκό Οίκο για να αγοράσει F-35 και τελικά κατέληξε να αγοράζει Eurofighter, πολλά εκ των οποίων μεταχειρισμένα. Άρα λοιπόν ο στόχος της Τουρκίας να ξαναμπεί στα F-35 και να αποκτήσει άμεσα αμερικανικό αμυντικό υλικό δεν επετεύχθη. Αυτό είναι ξεκάθαρο».

Στη συνέχεια, σημείωσε πως «η Ελλάδα δεν έχει, όπως και καμία άλλη χώρα, τον ρόλο να στέκεται “μπάστακας” πάνω από κάθε τρίτη χώρα που επιθυμεί να συνομιλήσει με την Τουρκία. Δεν είναι δουλειά μας αυτή». Εξήγησε ότι «η Τουρκία δεν μπαίνει στο SAFE ούτε από την μπροστινή, ούτε από την πλάγια είσοδο – δεν ισχύει αυτό».

Σε σχέση με τη συμφωνία Βρετανίας – Τουρκίας, ο Τάσος Χατζηβασιλείου υπογράμμισε: «Ο πρώτος προβληματισμός που έρχεται αβίαστα στο μυαλό κάθε Έλληνα είναι η απόφαση της Βρετανίας να συνεργαστεί με την Τουρκία, τη στιγμή που η Βρετανία, μία από τις τρεις εγγυήτριες δυνάμεις της Κυπριακής Δημοκρατίας, αυτήν τη στιγμή συνηγορεί στην πώληση αεροσκαφών στην Τουρκία, η οποία κατέχει το ένα τρίτο της Κύπρου».

Επιπλέον, σχολίασε ότι «είναι σίγουρο ότι οι Ευρωπαίοι κινήθηκαν – και κυρίως εδώ οι Βρετανοί – με μια λογική οικονομικής συναλλαγής. Διασώζουν το πρόγραμμα Eurofighter που πήγαινε για λουκέτο και διασώζουν 20.000 θέσεις εργασίας στη Βρετανία».

Τέλος, αναφέρθηκε και στη μετάβαση του Πρωθυπουργού στο Σινά, σημειώνοντας: «Η αυριανή είναι μια πολύ σημαντική ημέρα για τη Μονή Σινά, διότι θα έχουμε πια νέο Αρχιεπίσκοπο. Έχει τερματιστεί η κρίση που είχε ξεκινήσει πριν από μερικούς μήνες στην Αδελφότητα των μοναχών. Φαίνεται ότι είμαστε ταυτόχρονα στην τελική ευθεία για μια συνολική συμφωνία διευθέτησης. Κι όταν αυτό ολοκληρωθεί, για πρώτη φορά μετά από 1.500 χρόνια θα έχει κατοχυρωθεί το καθεστώς της Μονής και θα έχουν επιλυθεί πρακτικά ζητήματα. Αυτό είναι αποτέλεσμα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη».