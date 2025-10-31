Χρηματιστήριο:-Πλησιέστερη-στήριξη-στις-1990-μονάδες

Παράλληλα, σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 195 εκ. ευρώ. Η απόπειρα των αγοραστών των αποκτήσουν την υπεροπλία διήρκεσε για 1 ώρα περίπου κατά την οποία καταγράφηκε το ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 2030 μονάδες. Στη συνέχεια, οι πωλητές ανέλαβαν την υπεροπλία και με ρευστοποιήσεις τραπεζών και άλλων blue chips (ΜΟΗ, ΕΛΧΑ, Τιτάνα, ΕΥΔΑΠ) οδήγησαν το ΓΔ σε πτωτική κίνηση καταγράφοντας στο κλείσιμο το ενδοσυνεδριακό χαμηλό των 2002 μονάδων, χωρίς ουσιαστική διαφοροποίηση στις δημοπρασίες. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,281% με τις ευρωπαϊκές αγορές να κινούνται με νευρικότητα. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-1,57%) κατέγραψε απώλειες με την Πειραιώς (-2,18%) να υποαποδίδει. Απώλειες ακόμη κατέγραψε η ΕΛΧΑ (-2,19%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-1,37%), η ΜΟΗ (-2,26%), ο ΟΠΑΠ (-1,90%), ο Τιτάν (-2%), η ΕΥΔΑΠ (-1,98%), η Aegean (-1,63%), η Κύπρου (-0,98%) και η Metlen (-0,93%). Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε η Cenergy (+1,27%), η Βιοχάλκο (+1,33%), το Jumbo (+0,73%) αλλά και η Unibios (+3,27%), η Elinoil (+5,37%) και η ΓΕΒΚΑ (+6,03%) από τις λοιπές μετοχές. Απολογιστικά, 34 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 74 εκείνων που υποχώρησαν. Η Πειραιώς, η Επίλεκτος, ο Νάκας και η Mermeren ανακοινώνουν σήμερα τα μεγέθη τους για το 9μηνο. Η αναμέτρηση με τις 2040 μονάδες του ΓΔ μετατέθηκε χρονικά καθώς επανήλθε κύμα ρευστοποιήσεων από τους διεθνείς επενδυτές.

Πλησιέστερη στήριξη η ευρύτερη περιοχή των 1990 μονάδες με ανοικτό το ενδεχόμενο για απόπειρα καλλωπισμού (window dressing) λόγω τελευταίας συνεδρίασης του Οκτωβρίου.