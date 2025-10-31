amazon:-Έσοδα-180-δισ.-δολαρίων-χάρη-στην-εκρηκτική-ανάπτυξη-του-cloud

Η Amazon ανακοίνωσε ισχυρά κέρδη για το γ’ τρίμηνο που ξεπέρασαν τις προσδοκίες, μαζί με ισχυρή ανάπτυξη στη μονάδα cloud computing.

Η εταιρεία ανακοίνωσε κέρδη ανά μετοχή 1,95 δολάρια έναντι εκτίμησης για 1,57, και έσοδα 180,17 δισ. δολάρια, υπερβαίνοντας τις προβλέψεις για 177,8 δισ.. Τα έσοδα του AWS (Amazon Web Services) αυξήθηκαν στα 33 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας τα 32,42 δισ. που ανέμεναν οι αναλυτές, ενώ οι διαφημίσεις έφτασαν τα 17,7 δισ. δολάρια (έναντι πρόβλεψης 17,34 δισ.).

Τα έσοδα της μονάδας cloud της Amazon επιταχύνθηκαν κατά 20,2% κατά τη διάρκεια του τριμήνου, ξεπερνώντας τις προσδοκίες των αναλυτών για 18,1%.

Η ανάπτυξη του cloud αποτελεί βασικό τομέα ανησυχίας για την εταιρεία, καθώς αντιμετωπίζει εντεινόμενη πίεση από τους ανταγωνιστές της, την Google και η Microsoft.

Τα έσοδα της Google από το cloud αυξήθηκαν κατά 34% κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου, ενώ η Microsoft Azure κατέγραψε αύξηση 40%.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Amazon, Άντι Τζάσι, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι η AWS «αναπτύσσεται με ρυθμό που δεν έχουμε δει από το 2022» και εξήρε την ισχυρή ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη.

«Συνεχίζουμε να βλέπουμε ισχυρή ζήτηση στην Τεχνητή Νοημοσύνη και στις βασικές υποδομές και έχουμε επικεντρωθεί στην επιτάχυνση της χωρητικότητας — προσθέτοντας περισσότερα από 3,8 GW τους τελευταίους 12 μήνες».

Η Amazon αύξησε την πρόβλεψή της για κεφαλαιουχικές δαπάνες φέτος, λέγοντας ότι τώρα αναμένει να δαπανήσει 125 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025, από την προηγούμενη εκτίμησή της για 118 δισεκατομμύρια δολάρια.

