eurostat:-Περαιτέρω-αποκλιμάκωση-του-πληθωρισμού-στο-1,7%

Στο 1,7% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός για τον μήνα Οκτώβριο στην Ελλάδα, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat.

Τον Σεπτέμβριο, ο πληθωρισμός είχε διαμορφωθεί στο 1,8%, ενώ τον περσινό Οκτώβριο είχε ανέλθει στο 3,1%.

Πιο συγκεκριμένα στη χώρα μας παρατηρήθηκε μείωση των τιμών στην ενέργεια κατά 3,3% ύστερα από μείωση 3,7% τον Σεπτέμβριο.

Όσον αφορά τον κλάδο των υπηρεσιών, τον Οκτώβριο οι τιμές αυξήθηκαν με χαμηλότερο ρυθμό σε σχέση με τον Σεπτέμβριο (κατά 2,7% από 3,4%).

Στον κλάδο τροφίμων-ποτών και καπνού παρατηρήθηκε επιτάχυνση του ρυθμού αύξησης στο 2,8% από 1,4% τον Σεπτέμβριο.

Στο 2,1% ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη

Ο ετήσιος πληθωρισμός στην ευρωζώνη αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,1% τον Οκτώβριο, υποχωρώντας από το 2,2% του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat, της στατιστικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τον υψηλότερο πληθωρισμό εμφάνισαν η Εσθονία (4,5%), η Λετονία (4,2%), η Κροατία (4%) και η Αυστρία (4%), ενώ τον χαμηλότερο η Κύπρος (0,3%) και η Γαλλία (0,9%).

Εξετάζοντας τις κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού στην ευρωζώνη, οι υπηρεσίες αναμένεται να έχουν τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Οκτώβριο (3,4%, σε σύγκριση με 3,2% τον Σεπτέμβριο), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (2,5%, σε σύγκριση με 3% τον Σεπτέμβριο), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (0,6%, σε σύγκριση με 0,8% τον Σεπτέμβριο) και την ενέργεια (-1,0%, σε σύγκριση με -0,4% τον Σεπτέμβριο).